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छात्र प्रदर्शन में शामिल हो रहे सितारों पर Akanksha Puri ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'प्रोटेस्ट में जाने के लिए एक्टर्स को मिल रहे पैसे'

NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बीच टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने बड़ा दावा किया है. एक्ट्रेस का कहना है कि, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए एक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 24, 2026 6:42 PM IST
छात्र प्रदर्शन में शामिल हो रहे सितारों पर Akanksha Puri ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'प्रोटेस्ट में जाने के लिए एक्टर्स को मिल रहे पैसे'

छात्र प्रोटेस्ट में सेलेब्स को लेकर आकांक्षा पुरी का बड़ा दावा

Akanksha Puri Claims Actors Being Offered Money For Student Protest: टीवी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हालांकि, इस बार वजह अभिनेत्री की कोई फिल्म, शो या आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि, उनका एक सनसनी खेज दावा है. जैसा की हम सभी लोग जानते ही हैं कि, पिछले कुछ दिनों से NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इसमें कई सितारे शामिल हुए हैं और तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है. इसी बीच आकांक्षा पुरी ने गंभीर दावा करते हुए कहा है कि, आज कल चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को पैसों का ऑफर दिया जा रहा है. एक्ट्रेस के इस बयान से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है.

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'बहुत सी पार्टियां और लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं'

CJP और छात्र प्रोटेस्ट (Student Protets) के बीच 23 जुलाई 2026, गुरुवार को आकांक्षा पुरी ने IANS से बात करते हुए कहा कि लोग मार्केटिंग से ऊपर उठें और जो सही है, उसका साथ दें. दरअसल, इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस से जब छात्रों के प्रदर्शन पर बात की गई तब उन्होंने कहा, 'मैं बस इतना चाहती हूं कि, लोग सही चीज का समर्थन करें. इसे अपनी मार्केटिंग का जरिया न बनाएं. इसके नाम पर पैसे न कमाएं और न ही अपनी रोजी-रोटी पर आंच आने दें. जो सही है, उसका साथ दें और सही लोगों के साथ खड़े हों. इससे ज्यादा खुलकर मैं और क्या कहूं? मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने भी एक्टर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सब जानते हैं कि बहुत सी पार्टियां और लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि हम इसे अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाएं, रैलियों में जाएं और लोगों की नजरों में आएं.'

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'मैं इस सब गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती'

आकांक्षा (Akanksha Puri Claim) ने आगे कहा, 'मैं इस सब गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती. मेरे लिए सही चीज का समर्थन करना जरूरी है, फिर चाहे मैं वहां खुद Physically मौजूद रहूं या न रहूं. जब भी किसी को मेरी जरूरत होगी, मैं उसके साथ खड़ी हूं. मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा क्योंकि वे छात्र भारत का भविष्य हैं. उनके साथ ऐसा होते देखना और वो तस्वीरें देखना बहुत परेशान करने वाला था. वो बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं, उनकी बात सुनी गई है और हमें उनका साथ देना चाहिए.'

कैसे भड़की प्रोटेस्ट की आग?

जैसा की आप सभी को मालूम ही है कि, पिछले काफी दिनों से NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह विरोध-प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब 18 जुलाई 2026 की तड़के दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटा दिया. सोनम वांगचुक प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे. बिगड़ती सेहत, डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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