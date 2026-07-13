google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • Akansha-Sharan Reception: आकांक्षा-शरण की वेडिंग रिसेप्शन में लगी सितारों की महफिल, मां के साथ दिखीं...

Akansha-Sharan Reception: आकांक्षा-शरण की वेडिंग रिसेप्शन में लगी सितारों की महफिल, मां के साथ दिखीं सोनाक्षी सिन्हा

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और डायरेक्टर शरण शर्मा ने मुंबई में अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया. इस जश्न में सोनाक्षी सिन्हा और बोनी कपूर समेत कई दिग्गज शामिल हुए.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 13, 2026 10:49 AM IST
Akansha-Sharan Reception: आकांक्षा-शरण की वेडिंग रिसेप्शन में लगी सितारों की महफिल, मां के साथ दिखीं सोनाक्षी सिन्हा

आकांक्षा-शरण की वेडिंग रिसेप्शन

बॉलीवुड में इन दिनों शादियों और पार्टियों का सीजन जोरों पर है. इसी लिस्ट में, हाल ही में शादी के बंधन में बंधीं खूबसूरत एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने रविवार रात मुंबई में एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया. 9 जुलाई को बेहद निजी समारोह में सात फेरे लेने के बाद, इस न्यूलीवेड कपल ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के लिए इस ग्रैंड पार्टी को होस्ट किया.

मिस्टर एंड मिसेज के रूप में स्टाइलिश एंट्री

शादी के बाद पति-पत्नी के तौर पर आकांक्षा और शरण ने जैसे ही पार्टी वेन्यू पर एंट्री की, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं. एक-दूसरे का हाथ थामे हुए इस कपल का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अंदर जाने से पहले दोनों ने बड़े ही प्यार से पैपराजी के सामने पोज दिए और मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया. दोनों के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी.

Alia Bhatt ने दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर के बर्थडे बैश में किया धमाल, इनसाइड पार्टी की फोटोज हुईं वायरल
Also Read

Alia Bhatt ने दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर के बर्थडे बैश में किया धमाल, इनसाइड पार्टी की फोटोज हुईं वायरल

आकांक्षा और शरण का लुक

अपने इस खास दिन पर आकांक्षा रंजन कपूर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं. उन्होंने गोल्डेन रंग का एक बेहद चमकीला, फ्लोर-लेंथ गाउन पहना था, जिसमें चौड़े सजे हुए स्ट्रैप्स वाला फिटेड टॉप उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. वहीं, दूल्हे राजा शरण शर्मा ने अपनी लेडी लव के साथ परफेक्ट ट्यूनिंग बिठाते हुए क्लासिक ऑल-ब्लैक बंदगला सूट कैरी किया था. मैचिंग ट्राउजर और चमचमाते ब्लैक फॉर्मल शूज में शरण का लुक काफी डैशिंग लग रहा था.

बी-टाउन के सितारे हुए शामिल

आकांक्षा और शरण की इस खुशियों भरी शाम का हिस्सा बनने के लिए मनोरंजन जगत के कई नामी चेहरे पहुंचे. रिसेप्शन में रणदीप हुड्डा, मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर, दिग्गज डायरेक्टर राकेश रोशन, मेलोडी किंग सोनू निगम, सीनियर एक्ट्रेस नीना गुप्ता, अशोक पंडित और रूप कुमार राठौड़, सोनाक्षी सिन्हा और उनकी मां पूनम सिन्हा जैसे कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और नए जोड़े को बधाई और आशीर्वाद दिया.

आकांक्षा और शरण का प्यार और करियर

आपको बता दें कि आकांक्षा और शरण साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि, उन्होंने अपने इस रिश्ते को हमेशा मीडिया की चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर रखा और आखिरकार अब इस खूबसूरत रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है. अगर बात दोनों के काम की करें, तो आकांक्षा रंजन कपूर को आखिरी बार 'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' में देखा गया था, और फिलहाल वह नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं. दूसरी तरफ, डायरेक्टर शरण शर्मा ने हाल ही में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर स्टारर सुपरहिट स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' का बेहतरीन निर्देशन किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

YRKKH Twist: अभिरा को मिली जान से मारने की धमकी, पोद्दार हाउस में मचा हड़कंप, कौन है अभिरा का असली दुश्मन?

Next Story

YRKKH Twist: अभिरा को मिली जान से मारने की धमकी, पोद्दार हाउस में मचा हड़कंप, कौन है अभिरा का असली दुश्मन?