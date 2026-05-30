Akshay Kumar का 'घिस घिस' और वरुण धवन का 'चुनरी चुनरी' के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन, जानिए किसने उड़ाया गर्दा?

Akshay Kumar VS Varun Dhavan Which Song is ruling social media: अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार के गाने 'घिस घिस घिस' और वरुण धवन की चुनरी चुरी ने सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रखा है. चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सा गाना फैंस को पसंद आ रहा है.

Akshay Kumar का 'घिस घिस' और वरुण धवन का 'चुनरी चुनरी' के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन

Akshay Kumar VS Varun Dhawan Which song is ruling social media: अहमद खान की कॉमेडी एक्शन मूवी 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को है. कुछ समय पहले ही फिल्म के गाने 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) को रिलीज किया गया है. इस गाने में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने गर्दा उड़ाया है. वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन चुनरी चुनरी (Chunnari Chunnari) के जरिए बवाल मचा रहे हैं. इस गाने में वरुण धवन (Varun Dhawan) को पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ रोमांस करने को मिल रहा है. ये गाना फिल्म जवानी है तो इश्क होना है के लिए फिल्माया गया है. अब सोशल मीडिया पर ये दोनों ही गाने खूब पसंद आ रहे हैं. हाल ये है कि फैंस लगातार इन दोनों गानों को पसंद कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों गानों में से कौन फिलहाल बाजी मार रहा है.

'घिस घिस घिस' में अक्षय कुमार ने उड़ाया गर्दा

कुछ समय पहले ही खुलासा किया गया था कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार भोजपुरी सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं. यही वजह है जो उन्होंने अक्षरा सिंह के साथ बवाल मचाया है. डबल मिनिंग लिरिक्स होने के बाद भी लोग 'वेलकम टू द जंगल' के इस गाने को पसंद कर रहे हैं. अक्षरा सिंह अक्षय कुमार के ताबड़तोड़ डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है. 'घिस घिस घिस' जैसे गाने को चंद दिनों में ही 20,795,115 बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है.



इंटरनेट पर क्या है चुनरी चुनरी का हाल?

फिल्म जवानी है तो इश्क होना है के गाने चुनरी चुनरी ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. ये गाना सलमान खान के गाने का या वर्जन है. जिसे फैंस खास पसंद नहीं कर रहे है. बीते कुछ समय से लोग वरुण धवन और पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर को ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वरुण धवन कभी भी सलमान खान की जगह नहीं ले सकते. गाने को नया रंग देकर मेकर्स ने उसका मजा खराब कर दिया है. बावजूद इसके चुनरी चुनरी गाने को करीब 22,209,025 बार यूट्यूब पर देखा जा सकता है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ट्रोलिंग होने के बाद भी चुनरी चुनरी ने घिस घिस घिस को पछाड़ दिया है. ये बात जानकर अक्षय कुमार को सदमा जरूर लग जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…