  'दृश्यम 3' के लिए अक्षय खन्ना ने मांगी थी इतनी मोटी रकम, मेकर्स से कर रहे थे ये डिमांड, जिसके बाद फिल्म से हुए आउट

'दृश्यम 3' के लिए अक्षय खन्ना ने मांगी थी इतनी मोटी रकम, मेकर्स से कर रहे थे ये डिमांड, जिसके बाद फिल्म से हुए आउट

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों डिमांड में चल रहें हैं. एक्टर ने इस साल अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया है. इसी बीच इनकी फिल्म 'दृश्यम 3' से बाहर होने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म से वो क्यों बाहर हुए हैं?

By: Shreya Pandey  |  Published: December 26, 2025 2:06 PM IST

'दृश्यम 3' के लिए अक्षय खन्ना ने मांगी थी इतनी मोटी रकम, मेकर्स से कर रहे थे ये डिमांड, जिसके बाद फिल्म से हुए आउट

बॉलीवुड की सबसे सफल सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के तीसरे भाग को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. हाल ही में जब मेकर्स ने 2 अक्टूबर 2026 की रिलीज डेट का ऐलान किया, तो हर तरफ चर्चा शुरू हो गई. लेकिन इस खुशी के बीच एक बात ने सबको चौंका दिया. दरअसल, फिल्म की स्टार कास्ट से अक्षय खन्ना का नाम गायब था. 'दृश्यम 2' में आईजी थॉमस बैस्टियन के रूप में अपनी कड़क परफॉर्मेंस से फिल्म में जान फूंकने वाले अक्षय आखिर इस बार बाहर क्यों हैं? अब देखना यह होगा कि 'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की कमी को कौन पूरा करता है. लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म से वो किस वजह से बाहर हुए हैं.

'धुरंधर' की वजह से बढ़ा अक्षय का ग्राफ

अक्षय खन्ना इन दिनों अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं. फिल्म 'छावा' में विलेन बनकर दहशत फैलाने के बाद, हालिया रिलीज 'धुरंधर' ने उनकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया है. सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक, हर जगह अक्षय की एक्टिंग के चर्चे हैं. फैंस को पूरी उम्मीद थी कि 'दृश्यम 3' में वे फिर से अजय देवगन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही निकली है. एक रिपोर्ट ने अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की असल वजह से पर्दा उठा दिया है. खबरों की मानें तो फिल्म से बाहर होने की मुख्य वजह 'क्रिएटिव मतभेद' नहीं बल्कि 'बजट' है.

जानें फिल्म के लिए कितनी मांगी फीस

रिपोर्ट्स बताते हैं कि 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है.
कहा जा रहा है कि अक्षय ने 'दृश्यम 3' के लिए मेकर्स से पूरे 21 करोड़ रुपये की मांग की थी. अक्षय का मानना था कि उनकी मौजूदगी अब फिल्म के लिए एक बड़ी यूएसपी बन चुकी है और दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए क्रेजी रहते हैं, इसलिए उनकी यह डिमांड जायज है. जब अक्षय ने यह भारी-भरकम रकम मांगी, तो फिल्म के निर्माता हैरान रह गए. मेकर्स का तर्क था कि इतनी बड़ी फीस देने से फिल्म का कुल बजट काफी बढ़ जाएगा, जिसका असर फिल्म के मुनाफे पर पड़ सकता है. उन्होंने अक्षय को मनाने की कोशिश की, लेकिन एक्टर अपने फैसले पर कायम रहे. आखिरकार, दोनों पक्षों की सहमति न बन पाने के कारण अक्षय खन्ना ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला कर लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

