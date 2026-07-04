अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 9वीं बार बनेगी जोड़ी, फिल्म का टाइटल हुआ आउट!

Akshay Kumar-Priyadarshan Ninth Movie: डायरेक्टर प्रियदर्शन और एक्टर अक्षय कुमार की जोड़ी बॉक्स ऑफस पर कमाल करने में माहिर है. अब ये दोनों 9वीं फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म के लिए फैंस उत्साहित हो गए हैं.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल 2026 में अप्रैल में पहली फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज हुई थी. ये फिल्म सुपरहिट रही और मेकर्स को जबरदस्त फायदा करवाया था. इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' एक सप्ताह से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. वहीं, बीत दिनों अक्षय कुमार की फिल्म हैवान की रिलीज डेट सामने आई है और ये सितंबर में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को 'भूत बंगला' बनाने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) ही बना रहे हैं. फिल्म 'हैवान' के बाद सिलसिला रुकने वाला नहीं क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिर जोड़ी बनने जा रही है और दोनों की साथ में 9वीं का फिल्म के टाइटल से पर्दा उठ गया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर अपडेट आया है.

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने मचाया धमाल

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी जितनी बार पर्दे पर साथ में उतरी है, हर बार सफलता का स्वाद चखा है. साल 2026 में पहले 'भूत बंगला' की मिली सफलता के बाद 'हैवान' आने वाली है. इसी बीच प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने 9वीं फिल्म के लिए हाथ मिला लिया है. 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की नई फिल्म का टाइटल 'विकेड सनी' रखा गया है. मेकर्स का मानना है कि फिल्म का टाइटल इसकी कहानी और मेन लीड पर पूरी तरह बैठता है. इसके साथ ही ये नाम पहले से लोगों के बीच पॉपुलर है. बताते चलें कि साल 2004 में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में जब भी अक्षय कुमार स्क्रीन पर दिखाई देते थे तब यही थीम म्यूजिक बजता था. 22 साल बाद ये म्यूजिक लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'विकेड सनी' में अक्षय कुमार एकदम अलग और बेहद मजेदार अंदाज में नजर आएंगे. हालांकि, ये किरदार उनकी पिछली कॉमेडी फिल्मों से काफी अलग होने वाला है.

अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर बेसब्र हो रहे फैंस

अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान नजर आएंगे. बताते चलें कि 'हैवान' मिलाकर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन साथ में 8 फिल्मों के लिए साथ में आए हैं. अभी तक दोनों की जोड़ी के काम को काफी पसंद किया गया है. फिलहाल, फैंस को फिल्म 'विकेड' सीन का बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.