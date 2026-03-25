Akshay Kumar और राजपाल यादव की दोस्ती में आई दरार? साइड वाले Video पर आया कॉमेडी किंग का रिएक्शन, सच से उठाया पर्दा

Viral Video: अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार राजपाल यादव को साइड करते दिखे थे, जिसके बाद से ही एक्टर को काफी ट्रोल किया जा रहा था. वहीं अब इसपर राजपाल का बयान सामने आया है.

Rajpal Yadav Reaction On Side Video: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' (Bhoot Bangla) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस मूवी की रिलीज में अब सिर्फ कुछ दिनों का ही फासला रह गया है. ऐसे में मेकर्स से लेकर स्टार्स तक हर कोई जोर-शोर से इसके प्रमोशन में जुट गया है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से होने वाला है. लेकिन इस बीच अक्षय कुमार का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें फिल्म की प्रमोशन के दौरान खिलाड़ी कुमार कॉमेडी किंग राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को साइड करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद अक्षय को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद अब राजपाल यादव ने इसके पीछे के सच से पर्दा उठाया है.

क्या है अक्षय कुमार और राजपाल यादव का विवाद?

गौरतलब है कि, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जो फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन की थी. इस वीडियो में 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट टीवी सीरियल 'नागिन 7' के सेट पर पहुंची थी. जहां 'नागिन 2' की टीम के साथ 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट पोज देती नजर आई थी. लेकिन वीडियो में जैसे ही राजपाल यादव फोटो के लिए पैपराजी के सामने आते हैं वैसे ही अक्षय कुमार कॉमेडी किंग को साइड करने लगते हैं. उनका ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खिलाड़ी कुमार नेटिजन्स के निशाने पर आ गए और जमकर ट्रोल होने लगे. वहीं अब इस कंट्रोवर्सी पर राजपाल यादव ने खुद चुप्पी तोड़ी है और इस वायरल क्लिप की पूरी सच्चाई बताई है.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

अक्षय कुमार के वायरल हो रहे उस वीडियो पर हाल ही में ANI से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा, 'इस बारे में उनकी अक्षय से बात हुई थी. वहां लड़कियां थी तो अक्षय खुद एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ मुझे खड़े होने को कहा, बीच में लड़कियां थीं. ये सब पहले डिस्कस हुआ था.' कॉमेडी किंग ने आगे कहा कि, 'ये उनके संस्कार हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें प्यार करता हूं.'

कैसा है राजपाल यादव और अक्षय कुमार का बॉन्ड?

राजपाल यादव ने आगे अपने और अक्षय कुमार के रिश्ते के बारे में बात करते हुए बताया कि, 'दोनों का रिश्ता फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' के बाद से ऐसा ही है.' एक्टर ने कहा, 'अगर हम दोनों को कोई सेट पर देख ले तो उसे यही लगेगा कि हमारे बीच लड़ाई हो रही है. हम कभी बाल पकड़ते हैं, कभी पैर मारते हैं.' राजपाल ने बताया कि उनका अक्षय के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड है. उन्होंने साफ किया कि दोनों के बीच प्यार और इज्जत दोनों बहुत है.

#WATCH Mumbai, Maharashtra: On the alleged controversy during the photoshoot with Akshay Kumar, Actor Rajpal Yadav says, ".. We have a lot of respect for each other. It just looked wrong from a distance; there can't be any controversy between us." (24.03) pic.twitter.com/vPwvUQ4Qt2 — ANI (@ANI) March 25, 2026

आपको बता दें कि, राजपाल यादव जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे. वहीं कुछ समय पहले राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सितारों ने एक्टर की मदद की जिसके बाद अब वो जेल से बाहर हैं. सी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more