Akshay Kumar की इस फिल्म के सीक्वल में नजर आएंगी Rani Mukerji, पहली बार साथ में काम करेंगे दोनो स्टार्स!

Akshay Kumar-Rani Mukerji First Film: अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या बताया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 2, 2026 6:04 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) ने अपनी-अपनी फिल्मों से फैंस को जमकर एंटरटेन किया है. हालांकि,दोनों स्टार्स साथ में काम करते नजर नहीं आए है. अब अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी के तमाम चाहने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों स्टार्स साथ में फिल्म करने जा रहे हैं. ये फिल्म अक्षय कुमार की एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल है. एक्टर की इस फिल्म के दो पार्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी की फिल्म को लेकर क्या खबर सामने आई है.

फिल्म 'ओह माय गॉड 3' से जुड़ेंगी रानी मुखर्जी

'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'ओह माय गॉड 3' में अक्षय कुमार के साथ रानी मुखर्जी नजर आने वाली हैं. सोर्स ने बताया है कि ये बीते कई साल में किसी मूवी के लिए सबसे बड़ी कास्टिंग है. फिल्म 'ओमएजी' अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी है. इस फ्रेंचाइजी मूवी के तीसरे पार्ट में रानी मुखर्जी का जुड़ना फिल्म को अलग लेवल पर ले जाएगा. रानी मुखर्जी के फिल्म से जुड़ने कहानी में एक नई फ्रेशनेस लेकर आएगी. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फिल्म 'ओह माय गॉड' का प्री-प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो चुका है. ये फिल्म इस साल यानी 2026 मिड ईयर में फ्लोर पर जाएगी. डायरेक्टर अमित राय ऐसी स्टोरी लेकर आए जो पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. फिल्म में रानी मुखर्जी से जुड़ने से फिल्म और बड़ी हो गई है.

अक्षय कुमार की फिल्मों को किया गया पसंद

अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी' साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसे उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म का सीक्वल 'ओएमजी 2' अमित राय के डायरेक्शन में बना था और ये साल 2023 में रिलीज हुआ था. अक्षय कुमार की दोनों फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया गया है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. अब फिल्म के तीसरे पार्ट 'ओएमजी 3' को लेकर अपडेट आया है. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में कई मूवीज 'वेलकम टू द जंगल', 'भूत बंगला' और 'हैवान' जैसी मूवीज में नजर आने वाले हैं. बताते चलें कि साल 2025 में अक्षय कुमार 'स्काई फोर्स', 'केसरी चैप्टर 2', 'हाउसफुल 5', 'कन्नप्पा', 'जॉली एलएलबी 3' जैसी मूवीज में काम करते नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

