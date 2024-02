रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने बीती 21 फरवरी को साथ फेरे लेकर एक-दूसरे अपना हमसफर चुन लिया। दोनों की शादी के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे शामिल हुए थे। शादी के बाद से कपल के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने खुद से अपने फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं। अब दोनों की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बारात के दौरान अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। 'बड़े मियां छोटे मियां' यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का वीडियो फैंस खूब पसंद आ रहा है। Also Read - इन 9 स्टार्स के गले की फांस बने थे अजीब मामले, सातवें नंबर के सितारे का केस जान रह जाएंगे हैरान

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह के वेडिंग फंक्शन में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सहित तमाम सितारों ने शिरकत की थी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने जैकी भगनानी की बारात में ठुमक लगाए हैं और इसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहले दूल्हे जैकी भगनानी से मिलकर बधाई देते हैं और इसके बाद बारातियों के बीच ठुमक लगाते नजर आते हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं।

#WATCH | Actors Akshay Kumar and Tiger Shroff attended the wedding celebrations of actor Jackky Bhagnani and actress Rakul Preet Singh in Goa. (21.2) pic.twitter.com/l64R1QNIKA

— ANI (@ANI) February 25, 2024