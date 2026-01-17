ENG हिन्दी
अक्षय-ट्विंकल सेलिब्रेट कर रहे 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी, शादी के दिन सासू मां ने एक्टर को इस बात के लिए किया था सतर्क

Akshay Kumar-Twinkle Khanna Wedding Anniversary: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में शादी की थी. ये कपल 17 जनवरी को अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 17, 2026 3:33 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपने अपकमिंग टीवी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को लेकर चर्चा में बने हुए है. इस शो के प्रोमो वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. फिलहाल, अक्षय कुमार 17 जनवरी को 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने साल 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के साथ सात फेरे लिए थे. इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने खास पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में एक्टर ने बताया है कि उनकी सासू मां डिंपल कपाड़िया ने शादी वाले दिन उन्हें इस बात के लिए सतर्क किया था. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने पोस्ट में क्या लिखा है.

अक्षय कुमार ने किया ये पोस्ट

अक्षय कुमार ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड में गाना 'रंभा हो...' बज रहा है. अक्षय कुमार ने इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'साल 2001 में आज के दिन हमारी शादी हुई थी. उस दिन ट्विंकल खन्ना की मां ने कहा था बेटा अजीब सिचुएशन में भी हंसने के लिए तैयार रहना. क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी. 25 साल हो गए और मुझे पता है कि मेरी मदर इन लॉ कभी झूठ नहीं बोलती. उनकी बेटी ने तो सीध चलने से ही मना कर दिया. वो तो जिंदगी में नाचती रहती है. पहले से लेकर 25 तक मेरे उस प्यार को सलाम जो मुझे हंसाती रहती है और कभी-कभी परेशा कर देती है. हम दोनों को वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई, टीना. 25 साल की मस्ती भरी जिंदगी, जिसे हम दोनों प्यार करते हैं.'

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की इस शर्त पर हुई थी शादी

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में शादी की थी. दोनों सात फेरे लेने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं. दरअसल, डिंपल कपाड़िया ने ये शर्त रखी थी जब दोनों साथ में रह लेंगे तभी शादी होगी. अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है. इस कपल के बच्चे के लाइमलाइट में नहीं रहते हैं. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करे तो वह फिल्म 'भूत बंगला', फिल्म 'वेलकम टू द जंगल', फिल्म 'हैवान' में काम करते नजर आएंगे. वहीं, एक्टर का शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' सोनी टीव और सोनी लिव र 27 जनवरी से आने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

