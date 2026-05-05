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Akshay Kumar Movie: चौथी बार साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, फिल्म की शूटिंग पर एक्टर ने दिया अपडेट

Akshay Kumar Vidya Balan Film: अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 5, 2026 6:46 PM IST
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अक्षय कुमार ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और विद्या बालन (Vidya Balan) की एक और फिल्म में काम करते नजर आएंगे. दोनों सितारों की इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अनीस बज्मी (Anees Bazmee) के पास है. अक्षय कुमार ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि उनकी इस फिल्म का केरल शेड्यूल खत्म हो गया है और इसके साथ ही एक्टर ने अपने साथी कलाकार और डायरेक्टर पर प्यार जताया है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार अपने पोस्ट में क्या लिखा है. बताते चलें कि एक्टर ने करीब दो सप्ताह पहले बताया था कि वह केरल में फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं.

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अक्षय कुमार ने शेयर किया ये पोस्ट

बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने 5 मई यानी आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में उनके साथ विद्या बालन और राशि खन्ना नजर आ रही हैं. अक्षय कुमार ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, 'केरल की शूटिंग पुरी हुई. खूबसूरत जगह पर अच्छे लोगों के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है. कैमरे के पीछे की सारी मस्ती के लिए हमारे डायरेक्टर अनीस बज्मी को और मेरी को-स्टार्स विद्या बालन, राशि खन्ना और छोटा राजपाल और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार. ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है.' बताते चलें कि अक्षय कुमार ने बीती 23 अप्रैल को एक वीडियो शेयर किया था. इसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन प्लेन में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार ने इस वीडियो के साथ लिखा था. 'अगला स्टॉप भगवान के देश यानी मैजिकल केरल में होने वाला है. अनीस बज्मी की अगली फिल्म मेरी और विद्या बालन की चौथी फिल्म है. मुझे उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का लक बना रहेगा.'

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अक्षय कुमार और विद्या बालन इन मूवीज में किया काम

बता दें कि अक्षय कुमार और विद्या बालन ने इस फिल्म से पहले 'हे बेबी' (2007), 'भूल भुलैया' (2007) और 'मिशन मंगल' (2019) में काम किया है. वहीं, अक्षय कुमार ने अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी 'वेलकम' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008) और 'थैंक यू' (2011) में काम किया है. अक्षय कुमार की पाइपलाइन में इस फिल्म के अलावा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' और फिल्म 'हैवान' में काम करते नजर आएंगे. फिलहाल, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में लगी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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