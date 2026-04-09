Akshay Kumar के साथ बड़ा हादसा, Bhooth Bangla की शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट? BTS वीडियो देख सहम गए फैंस!

Bhooth Bangla: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच खबर आई है कि, एक्टर फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Akshay Kumar Big Accident on Bhooth Bangla Set: बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के फैंस के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. अक्षय अपनी फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि जोखिम भरे स्टंट्स करने के लिए भी जाने जाते हैं. वो अपनी फिल्मों में स्टंट खुद ही करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के सेट पर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के दौरान अक्षय कुमार (Akshay Kumar Viral Video) भयानक हादसे का शिकार हो गए. जिसका BTS वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Bhooth Bangla के सेट पर हुआ हादसा

एक तरफ जहां अक्षय कुमार पूरी (Akshay Kumar Movie) टीम के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ 9 अप्रैल 2026, गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का एक BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें अक्षय कुमार एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक्टर को हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें मिड एयर किक लैंडिंग के दौरान उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गर जाते हैं. हादसे के बाद अक्षय को चोट भी आई थी. उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है.

Akshay Kumar को VFX स्टंट पर क्यों नहीं है भरोसा?

गौरतलब है कि, अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में हल्के-फुल्के से लेकर जोखिम भरे स्टंट्स तक को खुद ही करना पसंद करते हैं. ऐसा क्यों इसके पीछे की वजह का खुलासा भी वो कर चुके हैं. हाल ही में अक्षय ने असली स्टंट करने को लेकर अपनी पसंद जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि, आज के दौर में विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और AI का ज्यादा इस्तेमाल एक्शन के रोमांच और उसकी असलियत को खत्म कर देता है. एक्टर का मानना है कि, जब दर्शक पर्दे पर असली स्टंट देखते हैं, तो वो कलाकार की मेहनत को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं और यही वजह है कि, वो अपनी फिल्मों में स्टंट खुद ही करना पसंद करते हैं.

'भूत बंगला' स्टारकास्ट

वहीं अगर बात करें अक्षय कुमार के 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla Starcast) की स्टारकास्ट की तो, मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी के दिग्गज परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे. वहीं इसमें तब्बू और वामिका गब्बी भी अहम किरदारों में हैं.

#AkshayKumar sir injured himself on the set of #BhoothBangla while filming his action scenes.#BhoothBangla has many secrets and thrilling scenes…. Just wait till the release ?? “IT HAS MANY LAYERS” ?? pic.twitter.com/GCJoOS386A — Akkian by heart (Viratian by Dil) (@DevoteeAkki) April 9, 2026

Bhooth Bangla कब रिलीज होगी?

अक्षय कुमार स्टारर ये मूवी पहले 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट (Bhooth Bangla Release Date) को आगे बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दी गई है. वहीं रिलीज से पहले इसका पेड प्रीव्यू भी है, जो 16 अप्रैल को होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more