Akshay Kumar Fan Video : बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल 2023 की पहली फिल्म 'सेल्फी' (Selfiee) आने वाले शुक्रवार यानी 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। वह इन दिनों अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। अक्षय कुमार हाल ही में अपनी फिल्म 'सेल्फी' के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में थे। इस दौरान उनके एक फैन ने बैरिकेड कूदकर उनसे मिलने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। इसके बाद अक्षय कुमार ने जो किया वह देखने लायक था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Also Read - 'सेल्फी' की रिलीज से पहले सलमान खान संग दिखे अक्षय कुमार, वेडिंग पार्टी में दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स

अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार मुंबई में अपनी फिल्म 'सेल्फी' का प्रमोशन करने के लिए एक इवेंट में पहुंचे हैं। इस इवेंट के दौरान अक्षय कुमार के काफी संख्या फैन आए हैं और अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। तभी एक फैन बैरिकेड कूदकर अक्षय कुमार से मिलने पहुंचा। इस पर बॉडीगार्ड ने धक्का मारा तो वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद अक्षय कुमार ने बॉडीगार्ड को अलग किया और फैन के पास जाकर उसे गले लगा लिया। अक्षय कुमार की इस दरियादिली का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। Also Read - Kudi Chamkeeli: 'सेल्फी' का नया गाना 'कुड़ी चमकीली' रिलीज, हनी सिंह की आवाज पर थिरके अक्षय कुमार और डायना पेंटी

Two things come to mind after watching this video that how much fans of #AkshayKumar love Akshay and how much love and respect Akshay Kumar gives to his fans?? pic.twitter.com/SL3Pa00LlI

— ༄༒Swєtα?࿐ (@Swetaakkian) February 19, 2023