बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। अक्षय कुमार की साल 2024 की ये पहली फिल्म होगी जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' इस साल ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसी बीच अक्षय कुमार का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस डीपफेक वीडियो में अक्षय कुमार का चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करके एक गेमिंग एप का प्रमोशन किया गया है।

साल 2023 के नवंबर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था तब ये पहला मामला था। इसके बाद आलिया भट्ट, काजोल, कटरीना कैफ, नोरा फतेही के डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। अब लेटेस्ट डीपफके वीडियो अक्षय कुमार का वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षय कुमार की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके एक गेम एप्लिकेशन का प्रमोशन कराया गया है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार के इस डीपफेक वीडियो के बाद शिकायत दर्ज की गई है और वीडियो के सोर्स की जांच की जा रही है। इसके साथ ही अक्षय कुमार की पहचान का दुरुपयोग करने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है।

dear @akshaykumar sir

this is a matter of concern when #deepfake videos are circulating over social media & misleading people

Needs timely & harsh action pic.twitter.com/Qj1IA151ji

— Puneet (@iampuneet_07) November 8, 2023