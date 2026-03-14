अक्षय कुमार की एंट्री से 'गोलमाल 5' हुई और भी ग्रैंड, अजय देवगन ने पोस्ट कर लिखा 'बड़ा धमाका और'

बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का जिक्र हो और 'गोलमाल' का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. रोहित शेट्टी की इस कल्ट-कॉमेडी फ्रेंचाइजी के पांचवें भाग का इंतजार फैंस बरसों से कर रहे थे, लेकिन आज निर्देशक रोहित शेट्टी के जन्मदिन पर अजय देवगन ने जो तोहफा दिया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. अजय देवगन ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि 'गोलमाल 5' (Golmaal 5) की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार फिल्म में 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार की ऐसी एंट्री हुई है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.
अक्षय कुमार का खौफनाक अवतार
इस फिल्म की सबसे बड़ी खबर अक्षय कुमार का लुक है. जारी किए गए BTS (बिहाइंड द सीन) वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. अक्षय इस बार हंसाने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए आएं हैं. वीडियो में अक्षय कुमार का सिर पूरी तरह मुंडा हुआ है यानी वह गंजे लुक में नजर आ रहे हैं. लंबी दाढ़ी-मूंछ, गले में बड़ी-बड़ी मालाएं, काली हुडी और काली धोती पहने अक्षय का यह अवतार किसी खौफनाक विलेन जैसा लग रहा है. अजय देवगन ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "कहा था ना रोहित शेट्टी का बर्थडे धमाकेदार होगा! इससे बड़ा धमाका क्या हो सकता है? पुरानी गैंग और कुछ नए मेंबर्स के साथ वही पुराना पागलपन वापस आ रहा है."
Kaha tha na, #RohitShetty ka birthday dhamakedaar hoga... isse bada dhamaka kya ho sakta hai?Also Read
Coming back with the gang for Golmaal 5 with new members but the same old madness! ? pic.twitter.com/86MNeKgUw6
— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 14, 2026
ओजी गैंग और शरमन जोशी की घर वापसी
'गोलमाल 5' इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि इस बार टीम गोपाल के लगभग सभी पुराने चेहरे एक साथ नजर आएंगे. वीडियो में अजय देवगन के साथ तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू की मस्ती साफ दिखाई दे रही है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पहले भाग के लक्ष्मण यानी शरमन जोशी की लंबे समय बाद इस फ्रेंचाइजी में वापसी हो गई है. फैंस की यादों को ताजा करने के लिए मेकर्स ने फिल्म की मशहूर '5-सीटर बाइक' को भी इस सीजन में वापस लाया है.
क्यों है यह साल का सबसे बड़ा धमाका?
अजय देवगन और अक्षय कुमार को पर्दे पर एक साथ देखना हमेशा से ही दर्शकों के लिए ट्रीट रहा है. 'सूर्यवंशी' के बाद अब ये दोनों कॉमेडी के मैदान में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार कॉमेडी किंग नहीं बल्कि डेंजरस विलेन के रूप में नजर आएंगे. रोहित शेट्टी का सिग्नेचर स्टाइल गाड़ियां उड़ना, जबरदस्त एक्शन और नॉन-स्टॉप कॉमेडी, इस बार अक्षय के विलेन अवतार के साथ मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है. सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से #Golmaal5 ट्रेंड कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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