लंबे बाल और बढ़ी दाढ़ी..., सोशल मीडिया पर लीक हुआ Akshay Kumar का 'हैवान' लुक?...

Akshay Kumar Look Leak From Movie: अक्षय कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक्टर का ये लुक फिल्म 'हैवान' का है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी मूवीज को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर एक्टर के लिए कहा जाता है कि उनकी एक साल में कई मूवीज रिलीज होती हैं. साल 2025 में अक्षय कुमार की पांच फिल्में रिलीज हुई हैं. इसी उनकी एक फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार इस लुक में अपनी फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) में नजर आने वाले हैं. फिलहाल, एक्टर का ये लुक चर्चा में आ गया है और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं.

अक्षय कुमार के फैन पेज से शेयर की गई है तस्वीर

अक्षय कुमार के फैन पेज ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इसमें आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार के बाल काफी बड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने इन्हें बांध रखा है. वहीं, उनकी दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ी हुई है. इस तरह से अक्षय कुमार का लुक काफी रफ एंड टफ दिखाई दे रहा है. इसको लेकर बताया गया है कि ये लुक उनकी फिल्म 'हैवान' का है. इस तरह से फिल्म से अक्षय कुमार का लुक लीक हो गया और फैंस इस पर कमेंट कर रहे हैं. हालांकि, मेकर्स की तरफ से फिल्म 'हैवान' से अक्षय कुमार के लुक को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है.

डायरेक्टर प्रियदर्शन बना रहे हैं फिल्म 'हैवान'

फिल्म 'हैवान' को लेकर बात करें इसे डायरेक्टर प्रियदर्शन बना रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान नजर आने वाले हैं. ये दोनों स्टार्स 18 साल बाद एक साथ किसी फिल्म में काम करते नजर आएंगे. इससे पहले अक्षय कुमार और सैफ अली खान 'टशन', 'कीमत', 'आरजू', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में नजर आए हैं. बताते चलें कि अक्षय कुमार ने डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ कई मूवीज में काम किया है और दोनों की फिल्में काफी पसंद की गई हैं.

अक्षय कुमार की आने वाली हैं मूवीज

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 'हैवान' के अलावा उनकी पाइपलाइन में 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' भी है. अक्षय कुमार की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अक्षय कुमार पिछली बार 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे. बता दें कि साल 2025 में अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स', 'केसरी चैप्टर 2', 'हाउसफुल 5', 'कन्नप्पा' और 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

