Dhurandhar 2 के साथ आएगा 'भूत बंगला' का ट्रेलर, रणवीर सिंह की गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच धमाका करेंगे अक्षय कुमार!

Dhurandhar 2 And Bhoot Bangla Trailer: सिनेमाघरों में धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है और अब इसी बीच भूत बंगला पर अपडेट आया है. दावा है कि भूत बंगला का ट्रेलर धुरंधर 2 के साथ आएगा.

Dhurandhar 2 And Bhoot Bangla Trailer: मार्च महीने में होली है, जिसके लिए लोग एक्साइटेड हैं लेकिन सिनेप्रेमियो के लिए भी ये महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है. एक तरफ धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच बॉक्स ऑफिस पर जंग होने वाली है. दोनों फिल्म एक ही दिन रिलीज होगी और दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भूत बंगला भी खूब लाइमलाइट बटोर रही है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका ट्रेलर भी इसी महीने में आने वाला है. सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज की डेट का ऐलान हो गया है और इसका धुरंधर 2 के साथ तगड़ा कनेक्शन देखने के लिए मिला है.

धुरंधर 2 के साथ आएगा भूत बंगला का ट्रेलर

सिनेमाघरों में धुरंधर 2 मार्च की 19 तारीख को रिलीज हो रही है और भूत बंगला के मेकर्स ने भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए यही तारीख चुकी है. दावा है कि भूत बंगला का ट्रेलर धुरंधर 2 के साथ अटैच किया जाएगा. यानी थिएटर में भूत बंगला और धुरंधर 2 एक साथ आएगी. पिंकविला की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, भूत बंगला के मेकर्स ने प्लान किया है कि फिल्म का ट्रेलर मार्च के दूसरे हफ्ते में यानी 9 से 18 मार्च के बीच डिजिटली रूप से जारी किया जाएगा. पोर्टल सूत्र ने दावा किया कि ट्रेलर का फाइनल वर्जन तैयार है और टीम को यकीन है कि ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आने वाला है. दूसरी तरफ धुरंधर 2 के मेकर्स भी सिनेमाघरों में दर्शकों को बड़ा सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे में दावा है कि ये सरप्राइज भूत बंगला का ट्रेलर ही है, जो धुरंधर 2 के साथ ही दिखाया जाएगा.

कब रिलीज होगी फिल्म

फिल्म भूत बंगला का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसमें मेकर्स ने हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का लगाया है. अक्षय कुमार बहुत समय बाद हॉरर और कॉमेडी को साथ लेकर आ रहे हैं. फैंस को अक्षय का लुक देख भूल भुलैया की याद आ गई है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. बता दें कि अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में परेश रावल, तब्बू. वामीका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशू यू सेनगुप्ता, मनोज जोशी और राजपाल यादव समेत कई कलाकार है. फिल्म सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को रिलीज होगी.

