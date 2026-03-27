'शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में ना सोचो', राजपाल यादव चेक बाउंस केस पर अक्षय कुमार ने दिया रिएक्शन

Akshay Kumar On Rajpal Yadav: अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के चेक बाउंस केस को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने को-स्टार को फिल्में प्रोड्यूस ना करने की सलाह दी थी.

बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते महीनों में अपने चेक बाउंस केस को लेकर लगातार खबरों में बने रहे. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा पड़ा था. फिर इंडस्ट्री से उन्हें सहयोग मिला और कुछ रुपये देकर उन्हें जमानत मिली थी. फिलहाल, राजपाल यादव जल्द ही फिल्म 'भूत बंगला' में काम करते नजर आएंगे. 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली डायरेक्टर प्रियदर्शन की इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) लीड रोल में हैं. इन दोनों स्टार्स ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है और दोनों ने एक साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं. अक्षय कुमार ने अपने को-स्टार राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर रिएक्शन दिया है.

अक्षय कुमार ने राजपाल यादव को दी थी ये सलाह

अक्षय कुमार ने 'स्क्रीन' के साथ इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर बात करते हुए कहा, 'मैंने राजपाल यादव से कहा था कि फिल्म प्रोड्यूस मत करना. हम एक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स को ही पता होता है कि फिल्म कैसे बनाई जाती हैं. इसलिए आप कोई फिल्म तब तक प्रोड्यूस मत कीजिए जब तक आपको उसकी ट्रिक ना पता हो. अगर आप एक्टर हैं तो एक्टर की तरह काम करें. शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने के बारे में ना सोचे. मैं उम्मीद करता हूं कि राजपाल यादव इस सिचुएशन से पूरी तरह बाहर आ जाए.' अक्षय कुमार ने बताया कि असरानी ने उन्हें फिल्में प्रोड्यूस ना करने की सलाह दी थी. उन्होंने ये सलाह राजपाल यादव को दी थी. अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के काम की तारीफ करते हुए कहा, 'वह कमाल के एक्टर हैं. जब लोग 100 फीसदी देते हैं तो राजपाल यादव 120-140 फीसदी देने लगते हैं. उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है. हमारी बॉन्डिंग काफी मजबूत और नेचुरल है.'

क्या था राजपाल यादव चेक बाउंस केस?

गौरतलब है कि राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी और इसके लिए 5 करोड़ का लोन लिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी और राजपाल यादव को काफी नुकसान हुआ था. उन्होंने जिस कंपनी से लोन लिया था, उसका रुपया वापस नहीं कर पाए थे और कई चेक बाउंस हो गए थे. इसके बाद ये लोन की रकम 9 करोड़ रुपये हो गई थी और राजपाल यादव को इस मामले में जेल जाना पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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