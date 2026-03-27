ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में ना सोचो', राजपाल यादव चेक बाउंस केस पर अक्षय कुमार ने द...

'शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में ना सोचो', राजपाल यादव चेक बाउंस केस पर अक्षय कुमार ने दिया रिएक्शन

Akshay Kumar On Rajpal Yadav: अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के चेक बाउंस केस को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने को-स्टार को फिल्में प्रोड्यूस ना करने की सलाह दी थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 27, 2026 10:55 PM IST

'शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में ना सोचो', राजपाल यादव चेक बाउंस केस पर अक्षय कुमार ने दिया रिएक्शन
अक्षय कुमार ने राजपाल यादव केस पर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते महीनों में अपने चेक बाउंस केस को लेकर लगातार खबरों में बने रहे. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा पड़ा था. फिर इंडस्ट्री से उन्हें सहयोग मिला और कुछ रुपये देकर उन्हें जमानत मिली थी. फिलहाल, राजपाल यादव जल्द ही फिल्म 'भूत बंगला' में काम करते नजर आएंगे. 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली डायरेक्टर प्रियदर्शन की इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) लीड रोल में हैं. इन दोनों स्टार्स ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है और दोनों ने एक साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं. अक्षय कुमार ने अपने को-स्टार राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर रिएक्शन दिया है.

Also Read
अक्षय कुमार ने 'हैवान' पर दिया अपडेट, एक्टर ने बताया कब रिलीज होगी मूवी?

अक्षय कुमार ने राजपाल यादव को दी थी ये सलाह

अक्षय कुमार ने 'स्क्रीन' के साथ इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर बात करते हुए कहा, 'मैंने राजपाल यादव से कहा था कि फिल्म प्रोड्यूस मत करना. हम एक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स को ही पता होता है कि फिल्म कैसे बनाई जाती हैं. इसलिए आप कोई फिल्म तब तक प्रोड्यूस मत कीजिए जब तक आपको उसकी ट्रिक ना पता हो. अगर आप एक्टर हैं तो एक्टर की तरह काम करें. शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने के बारे में ना सोचे. मैं उम्मीद करता हूं कि राजपाल यादव इस सिचुएशन से पूरी तरह बाहर आ जाए.' अक्षय कुमार ने बताया कि असरानी ने उन्हें फिल्में प्रोड्यूस ना करने की सलाह दी थी. उन्होंने ये सलाह राजपाल यादव को दी थी. अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के काम की तारीफ करते हुए कहा, 'वह कमाल के एक्टर हैं. जब लोग 100 फीसदी देते हैं तो राजपाल यादव 120-140 फीसदी देने लगते हैं. उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है. हमारी बॉन्डिंग काफी मजबूत और नेचुरल है.'

Also Read
Akshay Kumar और राजपाल यादव की दोस्ती में आई दरार? साइड वाले Video पर आया कॉमेडी किंग का रिएक्शन, सच से उठाया पर्दा

क्या था राजपाल यादव चेक बाउंस केस?

गौरतलब है कि राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' बनाई थी और इसके लिए 5 करोड़ का लोन लिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी और राजपाल यादव को काफी नुकसान हुआ था. उन्होंने जिस कंपनी से लोन लिया था, उसका रुपया वापस नहीं कर पाए थे और कई चेक बाउंस हो गए थे. इसके बाद ये लोन की रकम 9 करोड़ रुपये हो गई थी और राजपाल यादव को इस मामले में जेल जाना पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Dhurandhar 2 को धूल चटाने के लिए TV की नागिन के पास पहुंचे Akshay Kumar, Bhooth Bangla को जमकर किया प्रमोट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bollywood News Entertainment News Rajpal Yadav