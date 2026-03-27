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अक्षय कुमार ने 'हैवान' पर दिया अपडेट, एक्टर ने बताया कब रिलीज होगी मूवी?

Haiwaan Release Update: बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'हैवान' की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 27, 2026 9:19 PM IST

अक्षय कुमार ने 'हैवान' पर दिया अपडेट, एक्टर ने बताया कब रिलीज होगी मूवी?
अक्षय कुमार की फिल्म हैवान की रिलीज पर ये खबर आई है.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. प्रियदर्शन (Priyadarshan) के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस बीच अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने अपनी एक और फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) को लेकर बात की है और रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने फिल्म 'हैवान' की रिलीज को लेकर क्या कहा है.

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अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने कही ये बात

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने हाल ही में 'स्क्रीन' के साथ बात करते हुए अपनी अपनी फिल्म 'हैवान' की संभावित रिलीज डेट पर बात की है. एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी से पूछा गया कि उनकी ये फिल्म कब तक रिलीज होगी. इस पर प्रियदर्शन ने कहा, 'फिल्म हैवान फिल्म भूत बंगला के रिलीज होने के लगभग 90 दिनों के अंदर रिलीज होगी.' वहीं, अक्षय कुमार ने कहा, 'अगस्त के आसपास फिल्म रिलीज होगी.' फिल्म 'हैवान' को लेकर बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. फिल्म में अक्षय कुमार निगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म एक बार फिर उनके साथ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान काम करते दिखाई देंगे. रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है डायरेक्टर प्रियदर्शन में फिल्म साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को गेस्ट अपीयरेंस पर लेंगे.

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फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे ये सितारे

बताते चलें कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन से फिल्म 'हेराफेरी 3' की रिलीज डेट को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर दोनों ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है. डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, गोवर्धन असरानी, मनोज जोशी, राजेश शर्मा, मिथिला पालकर, जिस्सू सेनगुप्ता जैसे सितारे नजर आएंगे. बताते चलें कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने इससे पहले कई मूवीज में साथ में किया है. इस डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'भूत बंगला' के बाद 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' जैसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अक्षय कुमार पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में काम करत नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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