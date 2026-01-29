ENG हिन्दी
Akshay Kumar की वो हीरोइन जिसकी पहली ही फिल्म ने झटके थे 3 नेशनल अवॉर्ड, आज भी IMDB पर है इसका राज!

Akshay Kumar Actress: बॉलीवुड में हर साल दर्जनों हसीनाएं कदम रखती हैं, लेकिन इतिहास कुछ ही रचती हैं. आज हम ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अक्षय कुमार के साथ डेब्यू किया और पहली फिल्म से 3 नेशनल अवॉर्ड झटक लिए.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 29, 2026 11:44 PM IST



Guess Who: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने बड़े पर्दे पर अपने सफर के 35 साल पूरे कर लिए हैं. साढ़े तीन दशक के लंबे सफर में उन्होंने 90 की दशक की टॉप एक्ट्रेसेस से लेकर आज की न्यू-कमर्स तक हर पीढ़ी की हसीनाओं के साथ स्क्रीन शेयर किया है और 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. लेकिन अक्षय (Akshay Kumar Movies) की दर्जनों को-स्टार्स के बीच एक नाम ऐसा है, जिसकी कामयाबी की कहानी सबसे अलग और सबसे दमदार है.

IMDb पर कितनी रेटिंग है?

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उसने साल 2015 में जब बॉलीवुड की गलियों में कदम रखा तो ग्लैमर की चकाचौंध को पीछे छोड़ अपनी सादगी और एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया. उनकी पहली ही फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, बल्कि उसने एक-दो नहीं, बल्कि पूरे तीन नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर सिने जगत में तहलका मचा दिया. आज सालों बाद भी वो फिल्म 7.5 की हाई रेटिंग के साथ IMDb पर राज कर रही है.

कौन है अक्षय कुमार की वो एक्ट्रेस?

दरअसल, ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि, भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में साल 2015 में यश राज फिल्म्स की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दम लगा के हईशा' से डेब्यू किया था और आज उन्हें बॉलीवुड में काम करते हुए आज एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है. इस मूवी में उन्होंने 'संध्या' नाम की एक मोटी लेकिन आत्मविश्वास से भरी दुल्हन का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था, बल्कि 3 नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किए थे. वहीं साल 2017 में भूमि ने अक्षय कुमार के साथ 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' में काम किया था. इस मूवी ने एक्ट्रेस को पहचान दिलाई थी.

'दम लगा के हईशा' को मिल चुके हैं कई अवॉर्ड्स

11 साल पुरानी फिल्म 'दम लगा के हईशा' का डायरेक्शन शरत कटारिया ने किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी. वहीं इस मूवी को आदित्य चोपड़ा ने मनीष शर्मा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था. इस पिक्चर को बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट लिरिसिस्ट (वरुण ग्रोवर- मोह मोह के धागे गाना) और बेस्ट सिंगर (मोनाली ठाकुर- मोह मोह के धागे) कैटेगरी में नेशन अवॉर्ड मिले थे.

कितना था 'दम लगा के हईशा' का कलेक्शन?

वहीं अगर बात करें 'दम लगा के हईशा' के कलेक्शन की तो 14 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 30.27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

