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Welcome 3: 19 साल बाद Akshay Kumar संग पर्दे पर नजर आएंगे सलमान खान? एक्टर के कैमियो पर कृष्णा अभिषेक ने किया बड़ा खुलासा!

Salman Khan Cameo in Welcome 3: अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसी बीच फिल्म में सलमान खान के कैमियों की खबर सामने आई है, जिसे लेकर कृष्णा अभिषेक ने बड़ा खुलासा किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 17, 2026 8:37 PM IST
Welcome 3: 19 साल बाद Akshay Kumar संग पर्दे पर नजर आएंगे सलमान खान? एक्टर के कैमियो पर कृष्णा अभिषेक ने किया बड़ा खुलासा!

'वेलकम 3' में होगा सलमान खान का कैमियो?

Salman Khan Cameo In Welcome 3?: अहमद खान के डायरेक्शन में बनी मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में ये मूवी लगातार चर्चा में बनी हुआ है. इसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलिन फर्नांडीज और दिशा पाटनी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. इस कॉमेडी फिल्म में कृष्णा अभिषेक भी एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं. इस बीच कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स' (Laughter Chefs) के सेट पर पैपराजी से बातचीत के दौरान कृष्णा ने फिल्म को लेकर बात की और उन्होंने फिल्म में होने वाली एक स्पेशल अपीयरेंस से पर्दा उठाया है.

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क्या Welcome 3 में होगा Salman Khan का कैमियो?

कृष्णा अभिषेक ने पैपराजी से बात करते हुए कहा, '26 तारीख को वेलकम टू द जंगल आ रही है.' वहीं, आगे जब पैपराजी ने कहा कि फिल्म पक्का हिट होगी, तो एक्टर ने जवाब दिया 'बस यार दुआ करो अच्छी है. मेन है अहमद सर के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है पिक्चर में.' वहीं इस दौरान पैप्स ने एक्टर से सीधे पूछ लिया कि क्या फिल्म में सलमान खान का कोई कैमियो है? यह सवाल सुनकर कृष्णा पहले तो थोड़े हैरान रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने साफ-साफ मना करते हुए कहा, 'सलमान भाई का कैमियो? नहीं, भाई नहीं हैं.'

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कृष्णा अभिषेक ने अफवाहों पर लगाया विराम

आपको बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) अक्सर अपने दोस्तों की फिल्मों में कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए जाने जाते हैं. शायद यही वजह थी कि पैपराजी को लगा कि वह 'वेलकम टू द जंगल' में भी नजर आ सकते हैं, लेकिन कृष्णा ने इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

कई बार रिलीज डेट टलने के बाद अब 'वेलकम टू द जंगल' फाइनली 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. अक्षय कुमार के फैंस उन्हें एक बार फिर 'वेलकम' फ्रैंचाइजी में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. मालूम हो कि, अक्षय कुमार की पिछली रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार परफॉर्म किया था और वह हिट साबित हुई थी. हालांकि, उससे पहले अक्षय की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थीं, लेकिन 'भूत बंगला' से उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया. ऐसे में अब सबकी निगाहें 'वेलकम 3' पर टिकी हैं. इस फिल्म में करीब 34 मशहूर कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है! ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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