ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी, ग्लैमर के साथ पढ़ाई में भी है...

'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी, ग्लैमर के साथ पढ़ाई में भी हैं अव्वल सिमर भाटिया

Akshay Kumar Niece Simar Bhatia Education: 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया सुर्खियों में छाई हुईं हैं, वजह उनकी खूबसूरती या ग्लैमर नहीं बल्कि उनका पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 30, 2025 1:19 PM IST

'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं अक्षय कुमार की भांजी, ग्लैमर के साथ पढ़ाई में भी हैं अव्वल सिमर भाटिया

Simar Bhatia Education: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों लगातार चर्चा में हैं. जिसके पीछे उनकी अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' है, जिसकी स्क्रीनिंग हाल ही में हुई जिसमें बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे पहुंचे थे. इसी फील्म से सिमर बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली हैं, लेकिन सिमर डेब्यू से पहले ही अपनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और स्मार्ट पर्सनैलिटी की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सिमर ग्लैमर के साथ ही एजुकेशन में भी अव्वल हैं.

Also Read
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख फटा 'लाडली' का कलेजा, इमोशनल होकर रेखा ने जोड़े हाथ और 'ही-मैन' को किया याद

सिमर भाटिया, अक्षय कुमार की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं. अल्का की पहली शादी वैभव कपूर से हुई थी, जिनसे उनकी बेटी सिमर हैं. बाद में तलाक के बाद अल्का ने मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी से शादी कर ली. जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि में सिमर की फैमिली फिल्म और बिजनेस दोनों ही दुनिया से खास ताल्लुक रखती हैं.

Also Read
Ikkis First Review: कैसी है धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस'? मुकेश छाबड़ा ने रिव्यू कर कहा- 'मुझे इसकी उम्मीद नहीं...'

TRENDING NOW

अगर सिमर की पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने मुंबई के नामी स्कूलों से अपनी शुरुआती एजुकेशन पूरी की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिमर ने जमनाबाई नर्सरी स्कूल और ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने विदेश का रुख किया.

सिमर ने अमेरिका के कई फेमस एजुकेशन सेंटर से पढ़ाई की. उन्होंने फ्लोरिडा की IMG Academy, लॉस एंजिल्स के Occidental College और George Washington University से अपने कोर्स पूरे किए हैं. यही वजह है, कि उन्हें एक पढ़ी-लिखी और समझदार स्टार किड के तौर पर देखा जा रहा है.

Also Read
Ikkis screening: Dharmendra की तस्वीर देख खुद को नहीं रोक पाए Salman Khan,नम आंखों ने बयां किया 'भाईजान' का दर्द

अब सिमर जल्द ही फिल्म 'इक्कीस' के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने किया है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी लीड रोल में दिखाई देंगे. वहीं, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र इस फिल्म में अगस्त्य के पिता की भूमिका निभाते दिखेंगे. इसके अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल जैसे दमदार कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

'इक्कीस' की कहानी भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित है. उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महज 21 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी थी. देशभक्ति और साहस से भरी यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

कुल मिलाकर, सिमर भाटिया का डेब्यू न सिर्फ स्टार किड होने की वजह से खास है, बल्कि उनकी पढ़ाई, व्यक्तित्व और फिल्म की दमदार कहानी भी दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा रही हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bollywood News Entertainment News Ikkis Simar Bhatia