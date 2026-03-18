अक्षय कुमार के घर तक पहुंची गैस सिलेंडर की किल्लत? खाना बनाने के लिए ट्विंकल खन्ना ने लगाया ये दिमाग, जान रह जाएंगे दंग

Akshay Kumar On LPG Shortage: पिछले काफी दिनों से पश्चिमी एशियाई देशों में जंग छिड़ी हुई है. यूएस-ईरान और इजरायल के बीच तनाव (US-Iran War) का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है. मिडिल-ईस्ट देशों में चल रहे इन तकरारों के चलते पेट्रोल-डीजल से लेकर गैस (Gas) तक जैसी कई चीजें भारत में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से यहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर ऐसी अफवाहें हैं कि, भारत में LPG सिलेंडर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है कि लोग अपने घर और दुकानों में ताला लगाकर गांव पहुंच गए है. इसी बीच अब इस मुद्दे पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का बयान सामने आया है.
LPG की समस्या पर आया अक्षय कुमार का रिएक्शन
17 मार्च 2026, मंगलवार को मुंबई में आयोजित बीएमसी के 'मुंबई क्लीन लीग' कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, जिसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar On LPG) से लेकर संजय दत्त तक शामिल थे. इस इवेंट में मुंबई में बढ़ते AQI से लेकर देश में LPG की किल्लत तक कई सवाल किए गए. वहीं कार्यक्रम में जब अक्षय से गैस सिलेंडर्स की कमी पर सवाल पूछा गया तो, उन्होंने अपने घर के अंदर की बात का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी ने इस समस्या से बचने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है.
LPG की समस्या के लिए ट्विंकल ने लगाया ये दिमाग
बातचीत के दौरान जब मीडिया ने अक्षय कुमार से LPG की कमी के बारे में पूछा तो एक्टर ने जवाब देते हुए कहा, 'अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ने कल ही दो इंडक्शन ऑर्डर किए हैं. वो घर पर पहुंचे या नहीं अब तक, वो मुझे नहीं पता.' बता दें कि, पूरे देश में गैस सिलेंडर्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में लोग गैस की रिप्लेसमेंट जैसे- इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन और एयर फ्रायर जैसे खाना बनाने वाली मशीनों की तरफ रुख कर रहे हैं और इमरजेंसी के लिए इसे अभी से खरीदकर रख रहे हैं.
इन फिल्मों में नजर आएंगे Akshay Kumar
वहीं अगर बात करें अक्षय कुमार (Akshay Kumar UpComing Movies) के वर्कफ्रंट की तो वो इन दिनों कई फिल्मों में काम कर रहे हैं. जल्द ही एक्टर की हॉरर कॉमेडी मूवी 'भूत बंगला' रिलीज होने वाली है. इसके अलावा अक्षय 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'हैवान' में भी नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates