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अक्षय कुमार ने अजय देवगन को खुलेआम किया 'KISS', बर्थडे पर शेयर की ऐसी फोटो, देखकर फैंस भी रह गए दंग

अजय देवगन के 57वें जन्मदिन पर बॉलीवुड गलियारे में जश्न का माहौल है. अक्षय कुमार ने किस करते हुए पुरानी फोटो शेयर कर एक्टर को बधाई दी है, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 2, 2026 7:09 PM IST

अक्षय कुमार ने अजय देवगन को खुलेआम किया 'KISS', बर्थडे पर शेयर की ऐसी फोटो, देखकर फैंस भी रह गए दंग
ajay devgn

2 अप्रैल का दिन अजय देवगन के फैंस और दोस्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार एक्टर अजय देवगन आज एक साल और बड़े हो गए हैं. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर जुहू स्थित उनके घर के बाहर जहां फैंस का भीड़ उमड़ पड़ा, वहीं सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के दिग्गजों ने अजय के लिए जमकर प्यार बरसाया है. उनके इस सफर में साथ निभाने वाले साथियों ने जिस तरह से उन्हें विश किया है, वह उनकी गहरी दोस्ती की गवाही देता है.

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अक्षय कुमार ने खास अंदाज में किया विश

सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार की विश की हो रही है. अक्षय ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर 'गोलमाल' के एक पुराने अनाउंसमेंट वीडियो से स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें वे अजय देवगन के गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं. अक्षय ने बड़े ही इमोशनल और फिल्मी अंदाज में लिखा "दोस्ती इतनी पुरानी है... प्यार तो होगा ही. हैप्पी बर्थडे डियर अजय!" इन दोनों सुपरस्टार्स की बॉन्डिंग देखकर फैंस इसे परफेक्ट रीयूनियन बता रहे हैं.

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काजोल का फायर हजार्ड वाला मजाक

अजय देवगन की पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस काजोल अपनी हाजिरजवाबी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अजय को विश करते हुए अपने सिग्नेचर स्टाइल में रोस्ट किया. काजोल ने मजाक में लिखा कि अजय के बर्थडे केक पर इतनी मोमबत्तियां हो गई हैं कि अब वे जश्न कम और आग का खतरा (Fire Hazard) ज्यादा लग रही हैं. उन्होंने आगे लिखा "तुम्हें हमेशा ढेर सारा केक मिलता रहे." बता दें कि इन दोनों की मुलाकात 1995 में 'हलचल' फिल्म के सेट पर हुई थी और 1999 में यह दोस्ती शादी के बंधन में बदल गई.

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रोहित शेट्टी और करीना कपूर का मैसेज

अजय देवगन को सुपरस्टार बनाने में बड़ा हाथ निभाने वाले निर्देशक रोहित शेट्टी ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. उन्होंने 90 के दशक से लेकर अब तक के बिहाइंड द सीन्स (BTS) मोमेंट है. इसके साथ ही रोहित शेट्टी ने अजय को अपना बड़ा भाई बताया. रोहित ने लिखा "साल बीत गए, कहानियां बदल गईं, लेकिन कुछ रिश्ते वैसे ही बने रहते हैं. 90 के दशक की भागदौड़ से लेकर आज तक, शब्द कम और एक्शन ज्यादा." वहीं, 'सिंघम रिटर्न्स' की उनकी को-स्टार करीना कपूर ने भी फोटो शेयर करते हुए अजय को प्यार से 'सिंघम' कहकर बधाई दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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