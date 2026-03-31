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अक्षय कुमार का छलका दर्द, एक्टर ने इंडस्ट्री में बिताए 3 दशक, पर अब क्यों कहा- 'मैं अभी भी छोटा हूं'

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी कम पढ़ाई और स्कॉलर्स के सामने होने वाली इनसिक्योरिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक टीवी शो के दौरान खिलाड़ी कुमार ने बताया कि वह खुद को छोटा महसूस करते हैं. 

By: Shreya Pandey  |  Published: March 31, 2026 8:24 PM IST

अक्षय कुमार का छलका दर्द, एक्टर ने इंडस्ट्री में बिताए 3 दशक, पर अब क्यों कहा- 'मैं अभी भी छोटा हूं'
akshay kumar

36 साल से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे अक्षय के पास आज शोहरत, दौलत और कामयाबी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके मन में आज भी एक कसक बाकी है. हाल ही में टीवी शो 'व्हील ऑफ फॉर्चून' के दौरान अक्षय कुमार ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक ऐसी बात कह दी, जिसने फैंस को हैरान भी किया और उनका दिल भी जीत लिया.

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स्कॉलर्स के बीच इनसिक्योर महसूस करते हैं अक्षय?

शो के दौरान जब अक्षय कुमार का सामना एक ऐसी कंटेस्टेंट से हुआ जिसकी एकेडमिक उपलब्धियां और डिग्रियां बेहद शानदार थीं, तो अक्षय खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने बड़े ही सरल और ईमानदार तरीके से कहा, "मुझ जैसा आदमी, जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, वह आप जैसे विद्वान लोगों के सामने कभी-कभी खुद को बहुत छोटा महसूस करता है." अक्षय ने स्वीकार किया कि जब वह किसी बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति से मिलते हैं, तो उन्हें अपनी कम पढ़ाई का एहसास होता है और वह थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं. उन्होंने हंसते हुए यह भी कहा कि काश उन्होंने बचपन में थोड़ा और पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, लेकिन अब वह वक्त हाथ से निकल चुका है.

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पत्नी ट्विंकल खन्ना पर गर्व

बातचीत के दौरान अक्षय ने अपनी पत्नी और मशहूर लेखिका ट्विंकल खन्ना का भी जिक्र किया. उन्होंने गर्व से बताया कि ट्विंकल एक सफल ऑथर हैं और अब तक कई बेस्ट-सेलर किताबें लिख चुकी हैं. हालांकि, अपनी बेबाकी बरकरार रखते हुए अक्षय ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सेट पर मौजूद हर कोई ठहाके लगाने लगा. अक्षय ने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी पत्नी की एक भी किताब शुरू से अंत तक नहीं पढ़ी है.

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जब उनसे इसकी वजह पूछी गई, तो खिलाड़ी कुमार ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, "पता नहीं क्यों, जब भी मैं कोई किताब पढ़ने बैठता हूं, मेरी आंखों से पानी निकलने लगता है." उनके इस जवाब ने साबित कर दिया कि वह भले ही किताबी ज्ञान में पीछे रह गए हों, लेकिन हाजिरजवाबी में उनका कोई मुकाबला नहीं है.

कंटेस्टेंट का दिल जीतने वाला जवाब

अक्षय ने मस्ती भरे अंदाज में कंटेस्टेंट से यह भी पूछ लिया कि आखिर इतनी सारी डिग्रियां लेकर वह जाना कहां चाहती हैं? इस पर कंटेस्टेंट ने बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि इन्हीं डिग्रियों और शिक्षा की बदौलत आज उन्हें इस मंच पर आने और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार से मिलने का मौका मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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