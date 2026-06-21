International Yoga Day पर लोगों को फिटनेस का पाठ पढ़ाने निकले Akshay Kumar, 58 की उम्र में दिखाया अपना दमखम

Akshay Kumar performs Yoga on 12th International Yoga Day: आज इंडिया में जोरशोर से 12 इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर अक्षय कुमार भी योगा करने पहुंचे हैं. कुछ समय पहले ही खिलाड़ी कुमार को यूनियन मिनस्टर मनसुख एल० मांडविया के साथ योगा करते हुए देखा गया है.

International Yoga Day पर लोगों को फिटनेस का पाठ पढ़ाने निकले Akshay Kumar

Akshay Kumar performs Yoga on 12th International Yoga Day: आज का दिन हर इंडियन के लिए प्राउड करने का दिन है. आज वही दिन है जब दुनियाभर में योग को सम्मान दिया गया था. आज दुनियाभर में जोरशोर से 12 इंटरनेशनल योगा डे (12th International Yoga Day) मनाया जा रहा है. यही वजह है जो आज सुबह से ही बॉलीवुड सितारे भी उठ गए हैं. की सितारों ने योगा के जरिए अपने दिन की शुरुआत की है. इस लिस्ट में एक नाम अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का भी आता है. सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं जिनमें वो योगा करते नजर आए. प्राणायाम से लेकर योगा तक अक्षय कुमार ने जमाने को अपना दमखम दिखाया है. दरअसल अक्षय कुमार एक इवेंट का हिस्सा बनने पहुंचे हैं जिसमें योगा को सेलिब्रेट किया जा रहा है. अक्षय कुमार के साथ इस दौरान यूनियन मिनिस्टर मनसुख एल० मांडविया भी नजर आए.

ऐसा दिखा अक्षय कुमार का अंदाज

मनसुख एल० मांडविया ने भी खिलाड़ी कुमार के साथ योगा किया. इस दौरान अक्षय कुमार सफेद रंग के ट्रैक सूट में नजर आए. तस्वीरों में अक्षय कुमार के छोटे बाल नजर आ रहे हैं, हालांकि अक्षय कुमार को देखकर पता नहीं चल रहा है कि वो 58 साल के हो चुके हैं. एक एक तस्वीर में अक्षय कुमार काफी यंग नजर आ रहे हैं. अब ये तो होना ही है. अक्षय कुमार अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल जो रखते हैं. अक्षय कुमार खुद बताते हैं कि कैसे वो सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाते हैं. जिम में ढ़ेर सारा पसीना बहाने के बाद ही अक्षय कुमार अपने दिन की शुरूआत करता है.

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अक्षय कुमार ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर किया है राज

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी जब कोई भी फिल्म रिलीज करने को राजी नहीं था. उस समय अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म रिलीज की. नतीजा ये निकला कि भूत बंगला ने धुरंधर 2 की नाक के नीचे खूब कमाई की. ओटीटी पर भी अक्षय कुमार की फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. एक लंबे समय बाद अक्षय कुमार ने इस तरह से सफलता का चेहरा देखा है. बीते साल तो अक्षय कुमार तो एक हिट के लिए तरस गए थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…