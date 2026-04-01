अक्षय कुमार ने शुरू की Bhooth Bangla की तैयारी? रिलीज से पहले सास के साथ पहुंचे महाकालेश्वर, देश के लिए कही ये बात

Akshay Kumar Reached Mahakaleshwar With Dimple Kapadia: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की आंधी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेकर्स खिलाड़ी कुमार की फिल्म रिलीज करने को तैयार हैं. ऐसे में मूवी की रिलीज से पहले एक्टर अपनी सास के साथ महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उनके दरबार महाकालेश्वर पहुंचे हैं.
महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे Akshay Kumar
'भूत बंगला' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार 1 अप्रैल 2026, बुधवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. इस दौरान उनके साथ उनकी सास डिंपल कपाडिया भी नजर आईं. दर्शन के बाद एक्टर न्यूज एजेंसी ANI से बात की और कहा की. उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपने लिए ही नहीं बल्कि देश और अपने चाहने वालों के लिए भी प्रार्थना की.
मीडिया से बात करते हुए एक्टर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'ये वाकई बहुत अच्छा था... मैंने देश के लिए, परिवार के लिए और सबके लिए कामना की है. बस यही कामना की है कि, हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे.'
क्या है 'भूत बंगला' की कास्टिंग की खासियत?
आपको बता दें कि, डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी एक हवेली में भूतिया घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी जैसे कलाकारों की कॉमेडी देखने को मिलेगी. इस फिल्म की खास बात ये है कि, 14 साल बाद एक बार फिर परेश रावल, राजपाल यादव और अक्षय कुमार की तिकड़ी पर्दे पर एक साथ नजर आने वाली है. आखिरी बार तीनों को एक साथ साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'दे दना दन' में देखा गया था.
#WATCH उज्जैन, मध्य प्रदेश: अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, "पूरे देश और परिवार के लिए कामना की है। पूरी कामना की है कि हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे।" https://t.co/DekR5Nc0O8 pic.twitter.com/GcppVEL2zC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 1, 2026
कब रिलीज होगी Akshay Kumar?
गौरतलब है कि, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' (Akshay Kumar Release Date) की रिलीज डेट अब तक 4 बार बदली जा चुकी है. पहले ये मूवी 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में लगने वाली थी, लेकिन फिर इसकी डेट बदलकर 15 मई कर दी गई. हालांकि, इस पर भी बात नहीं बनी और फिर इसकी रिलीज को 10 अप्रैल 2026 अनाउंस किया गया, लेकिन फिर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की आंधी को देखते हुए चौथी बार 'भूत बंगला' की रिलीज डेट को खिसकाकर अब 17 अप्रैल 2026 की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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