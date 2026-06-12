अक्षय कुमार ने याद किया सालों पुराना किस्सा, जब इस मशहूर हसीना को जनरेटर वैन में चेंज करने पड़े थे कपड़े

90 के दशक की सबसे पॉपुलर ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक, अक्षय कुमार और रवीना टंडन, एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सालों के लंबे इंतजार के बाद यह ब्लॉकबस्टर जोड़ी आगामी कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में एक साथ नजर आने वाली है. हाल ही में आयोजित हुए फिल्म के भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान दोनों कलाकारों के बीच की शानदार बॉन्डिंग साफ देखने को मिली. इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के साथ काम करने के अपने पुराने दिनों को याद किया और उनके काम के प्रति गजब के जुनून की जमकर सराहना की.
इवेंट के मंच पर जब अक्षय कुमार से रवीना के साथ दोबारा काम करने के अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन रवीना का प्रोफेशनलिज्म आज भी वैसा ही है. उन्होंने दशकों पुराना एक बेहद दिलचस्प वाकया शेयर करते हुए बताया, "90 के दशक में हम एक फिल्म के गाने या सीन की शूटिंग कर रहे थे. सूरज तेजी से ढल रहा था और परफेक्ट लाइट के लिए हमारे पास मुश्किल से 20 से 25 मिनट का ही वक्त बचा था. उस समय हमारा ग्रीन रूम सेट से काफी दूरी पर था. ऐसे में रवीना का वहां जाकर कपड़े बदलना और समय पर वापस आना पूरी तरह नामुमकिन लग रहा था."
अक्षय ने आगे बताया, "सबको लगा कि अब आज का शूट कैंसिल करना पड़ेगा. लेकिन रवीना ने हार नहीं मानी. उन्होंने बिना वक्त गंवाए सेट के पास खड़ी एक जनरेटर वैन को ही अपना चेंजिंग रूम बना लिया. वह तुरंत वैन के भीतर गईं, कुछ ही मिनटों में अपनी ड्रेस बदली और दौड़ते हुए शॉट के लिए पोजीशन ले ली. उनका यह समर्पण देखकर मैं हैरान रह गया था."
रवीना की तारीफ करने के साथ-साथ खिलाड़ी कुमार अपने मजाकिया अंदाज से बाज नहीं आए. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "इतने सालों में रवीना के अभिनय में बहुत निखार आया है. वह एक लाजवाब एक्ट्रेस हैं. वैसे, समय के साथ उनमें एक बड़ा बदलाव भी आया है. पहले वह फिल्मों में लीड हीरोइन हुआ करती थीं, और अब वह फिल्मों में हीरोइन की मां का रोल भी बखूबी निभा रही हैं." अक्षय की इस हाजिरजवाबी और टांग खिंचाई को सुनकर खुद रवीना भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और पूरे इवेंट में ठहाके गूंज उठे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.