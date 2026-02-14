अक्षय कुमार ने पार्टी में शख्स को जड़ दिया था थप्पड़, उसके बेहोश होने पर एक्टर को लगा......

Akshay Kumar Slapped Man: अक्षय कुमार ने एक किस्से को याद करते हुए बताया है कि उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया था. एक्टर के थप्पड़ से वह बेहोश हो गया था.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित सितारे अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपने रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को लेकर सुर्खियों में हैं. वह इस शो से बतौर होस्ट जुड़े हैं. अक्षय कुमार के इस शो के आने वाले एपिसोड में 'शार्क टैंक इंडिया' के जज अमन गुप्ता, नमिता थापर, अनुपम मित्तल गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगे. इस दौरान एक्टर ने उन्हें खुद से जुड़ा एक किस्सा बताया है. अक्षय कुमार ने बताया है कि उन्होंने एक पार्टी के दौरान एक शख्स को ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वह बेहोश हो गया. इसके बाद एक्टर की हालत खराब हो गई थी. आइए जानते हैं कि ये किस्सा क्या है.

अक्षय कुमार ने दिया अमन गुप्ता के सवाल का जवाब

रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रैपिड फायर राउंड के दौरान अमन गुप्ता ने अक्षय कुमार से पूछा, 'आपका अब तक सबसे गजब बेइज्जती वाला मोमेंट कौन सा रहा है?' इस पर एक्टर ने एक पुराना किस्सा बताया कि दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड कर रहे थे. इस पार्टी के दौरान उनको दोस्तों की एक शख्स से बहस हो गई थी. अक्षय कुमार ने बताया, 'पार्टी में एक शख्स ने उसके दोस्त को गाली दी. मैंने उसे मना किया कि गाली ना दे लेकिन वह नहीं माना और लगातार बदतमीजी करता रहा. मैंने उसे कई वॉर्निंग दीं लेकिन इसके बावजूद वह नहीं रुका.'

अक्षय कुमार को महसूस हुई थी शर्मिंदगी

अक्षय कुमार ने आगे बताया, 'मेरे दोस्तों की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस शख्स को गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया. वह शख्स थप्पड़ पड़ते ही बेहोश हो गया. मेरा दोस्त रोने लगा और मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. उस शख्स के बेहोश होने पर मैं काफी घबरा गया था. मुझे लगा कि मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया हो. हमने उस पर पानी डाला और प्रार्थना की कि वह होश में जाए. जब वह होश में आया तो हमने राहत की सांस ली.' एक्टर ने कहा, 'मेरी बड़ी गलती थी. अगर आज ऐसा कुछ होता है तो मैं कभी रिएक्ट नहीं करता और वहां से चला जाता हूं. मेरे लिए तो वो सच में 'गजब बेइज्जती' वाला मोमेंट था. मैं इस चीज को अगर बदल सकता तो बदल देता.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

