ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • अक्षय कुमार को अपने कॉलेज की एक लड़की पर था क्रश, एक्टर ने उसके घर के बाहर किया ये काम, जमकर हुई पिट...

अक्षय कुमार को अपने कॉलेज की एक लड़की पर था क्रश, एक्टर ने उसके घर के बाहर किया ये काम, जमकर हुई पिटाई

Akshay Kumar College Crush Story: एक्टर अक्षय कुमार ने एक पुराना किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि वह कॉलेज क्रश को इम्प्रेस करने के चलते मार खा गए थे.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 23, 2026 6:18 PM IST

अक्षय कुमार को अपने कॉलेज की एक लड़की पर था क्रश, एक्टर ने उसके घर के बाहर किया ये काम, जमकर हुई पिटाई
अक्षय कुमार ने खुद से जुड़ा पुराना किस्सा शेयर किया.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. इस शो के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शो के दौरान अक्षय कुमार खुद से जुड़ी तमाम बातें कंटेस्टेंट के साथ शेयर कर रहे हैं. शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एक एपिसोड के दौरान एक्टर ने अपने कॉलेज के क्रश से जुड़ा एक किस्सा बताया है. अक्षय कुमार ने बताया कि वह जिस लड़की को पसंद करते थे और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में मार खा गए थे. आइए जानते हें कि उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया है.

Also Read
Dhurandhar के बाद चमकी Ayesha Khan की किस्मत! Akshay Kumar के साथ इस बड़ी फिल्म में आएंगी नजर?

अक्षय कुमार ने बताया अपने कॉलेज के दिनों का किस्सा

अक्षय कुमार ने अपने शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के दौरान चर्चा करते हुए कहा कि लड़के किसी का दिल जीतने के लिए क्या-क्या काम करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है. अक्षय कुमार ने बताया, 'मुझे याद है कि आज से करीब 40 साल पहले मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की को पसंद करता था. मैंने उसके लिए गाना सीखा और मेरा एक दोस्त गिटार बजाना जानता था. मैंने उस लड़की के घर के बाहर जाकर गाना गया और मेरे दोस्त ने गिटार बजाया. इसके बाद लड़के के जितने भी पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को पीटा. मेहनत ज्यादा होने से पिटाई भी होती है.' अक्षय कुमार की इस बात पर शो के कंटेस्टेंट खूब हंसे.

Also Read
अक्षय कुमार ने पार्टी में शख्स को जड़ दिया था थप्पड़, उसके बेहोश होने पर एक्टर को लगा...

अक्षय कुमार इन फिल्मों से करेंगे एंटरटेन

बताते चलें कि अक्षय कुमार ने साल 2001 ट्विंकल खन्ना के साथ शादी की थी. इस कपल ने बीते महीने जनवरी में अपनी शादी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है. अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है और वह राइटर बन गई हैं. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस को आने वाले समय में 'भूत बंगला', 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल' समेत कई मूवीज देखने को मिलने वाली हैं. एक्टर की इन अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अक्षय कुमार पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
इस एक्टर के इशारे पर अक्षय कुमार ने चेंज की 'भूत बंगला' की रिलीज डेट, जानें खिलाड़ी कुमार ने क्यों लिया ये फैसला?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bollywood News Entertainment News Wheel Of Fortune