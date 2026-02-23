अक्षय कुमार को अपने कॉलेज की एक लड़की पर था क्रश, एक्टर ने उसके घर के बाहर किया ये काम, जमकर हुई पिटाई

Akshay Kumar College Crush Story: एक्टर अक्षय कुमार ने एक पुराना किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि वह कॉलेज क्रश को इम्प्रेस करने के चलते मार खा गए थे.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. इस शो के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शो के दौरान अक्षय कुमार खुद से जुड़ी तमाम बातें कंटेस्टेंट के साथ शेयर कर रहे हैं. शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एक एपिसोड के दौरान एक्टर ने अपने कॉलेज के क्रश से जुड़ा एक किस्सा बताया है. अक्षय कुमार ने बताया कि वह जिस लड़की को पसंद करते थे और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में मार खा गए थे. आइए जानते हें कि उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया है.

अक्षय कुमार ने बताया अपने कॉलेज के दिनों का किस्सा

अक्षय कुमार ने अपने शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के दौरान चर्चा करते हुए कहा कि लड़के किसी का दिल जीतने के लिए क्या-क्या काम करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है. अक्षय कुमार ने बताया, 'मुझे याद है कि आज से करीब 40 साल पहले मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की को पसंद करता था. मैंने उसके लिए गाना सीखा और मेरा एक दोस्त गिटार बजाना जानता था. मैंने उस लड़की के घर के बाहर जाकर गाना गया और मेरे दोस्त ने गिटार बजाया. इसके बाद लड़के के जितने भी पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को पीटा. मेहनत ज्यादा होने से पिटाई भी होती है.' अक्षय कुमार की इस बात पर शो के कंटेस्टेंट खूब हंसे.

अक्षय कुमार इन फिल्मों से करेंगे एंटरटेन

बताते चलें कि अक्षय कुमार ने साल 2001 ट्विंकल खन्ना के साथ शादी की थी. इस कपल ने बीते महीने जनवरी में अपनी शादी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है. अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है और वह राइटर बन गई हैं. अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस को आने वाले समय में 'भूत बंगला', 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल' समेत कई मूवीज देखने को मिलने वाली हैं. एक्टर की इन अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अक्षय कुमार पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more