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2700 करोड़ के मालिक अक्षय कुमार का बेटा कर रहा है 4500 रुपये की नौकरी, 'भूत बंगला' एक्टर ने खुद किया खुलासा

Akshay Kumar Talks About His Son: अक्षय कुमार ने इडंस्ट्री में काफी नाम कमाया और पैसा भी खूब कमाया. लेकिन एक्टर ने खुलासा किया है कि उनका बेटा सिर्फ 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 18, 2026 3:49 PM IST

2700 करोड़ के मालिक अक्षय कुमार का बेटा कर रहा है 4500 रुपये की नौकरी, 'भूत बंगला' एक्टर ने खुद किया खुलासा
अक्षय कुमार ने बेटे आरव को लेकर खुलासा किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मिल रहा है. इसी बीच अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर बात की है. इस दौरान एक्टर ने अपने बेटे आरव (Aarav) को लेकर भी बात की है. उन्होंने बताया है कि आरव 15 साल की उम्र से फैमिली से दूर रहे हैं. अक्षय कुमार ने बताया है कि उनका बेटा नौकरी कर रहा है और उनकी शुरुआती सैलरी 4500 रुपये है. वह अपने बेटे की कमाई से काफी खुश हैं. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने और क्या बताया है.

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अक्षय कुमार ने बेटे आरव को लेकर की बात

अक्षय कुमार ने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर बात की है. इस इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपने बेटे आरव के बारे में खुलकर बताया है. अक्षय कुमार ने बताया आरव की फिल्मों में आने की दिलचस्पी नहीं है और वो चकाचौंध से दूर जमीन से जुड़ी जिंदगी जी रहे हैं. अक्षय कुमार ने बताया, 'हम दोनों हद तक एक जैसे हैं. उसे भी अपनी सेहते का बहुत खयाल रहता है और मैं भी वैसा ही हूं. मेरी तरह लंबा है और अपने काम को लेकर काफी समर्पित है. उसे काम करना बहुत पसंद है.' अक्षय कुमार ने बेटे आरव को लेकर आगे बताया, 'वो बेचारा आज भी 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है, पर ये अच्छी बात है, क्यों नहीं? वो गांवों में जा रहा है और वहां से फैशन की बारीकियां सीख रहा है. आरव अलग-अलग तरह के प्रिंट्स और कपड़ों के काम को गहराई को समझ रहा है.' बताते चलें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के दो बच्चे हैं. उनके बेटे आरव का जन्म साल 2002 में हुआ था. उनकी बेटी नितारा का जन्म साल 2012 में हुआ था.

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अक्षय कुमार की आने वाली मूवीज

अक्षय कुमार की वर्क फ्रंट की बात करें तो वह प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव और असरानी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार की पाइपलाइन में 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' और 'गोलमाल 5' जैसी मूवीज में काम करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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