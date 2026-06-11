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Welcome To The Jungle के लिए अक्षय कुमार ने ली 1.7 करोड रुपये फीस? एक्टर ने कहा- 'मुझे उतना भी नहीं मिला'

Akshay Kumar Fees For Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. एक्टर ने इस फिल्म को लेकर अपनी फीस को लेकर खुलासा किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 11, 2026 4:48 PM IST
Welcome To The Jungle के लिए अक्षय कुमार ने ली 1.7 करोड रुपये फीस? एक्टर ने कहा- 'मुझे उतना भी नहीं मिला'

अक्षय कुमार ने फिल्म की फिल्म को लेकर खुद खुलासा किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का ट्रेलर गुरुवार यानी 11 जून को रिलीज हो चुका है. फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अक्षय कुमार की फीस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि उन्होंने कितने रुपये लिए हैं. अब एक्टर ने खुद बता दिया है कि उन्होंने कितनी फीस ली है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अक्षय कुमार को कितना मेहनताना मिला है.

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'वेलकम' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है 'वेलकम टू द जंगल'

फ्रेंचाइजी फिल्म 'वेलकम' के तीसरा पार्ट फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से चर्चा में बना हुआ है. इस फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय कुमार थे लेकिन दूसरे पार्ट में वह नजर नहीं आए. अब फिल्म के तीसरे पार्ट में वह काम करते दिखाई देंगे. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार की फीस को लेकर को खबरें आई थीं कि वह 1.7 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इसके साथ कहा गया कि एक्टर ने अपनी फीस काफी ज्यादा घटा दी है. अब अक्षय कुमार ने खुद अपनी फिल्म फीस को लेकर बात की है.

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'वेलकम टू द जंगल' की फीस को लेकर अक्षय का खुलासा

अक्षय कुमार से सवाल किया गया, 'आपने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए 1.7 करोड़ रुपये फीस ली है. आपने फीस अपनी फीस क्यों घटाई है. ये फैसला आपने क्यों लिया है?' अक्षय कुमार ने कहा, 'जिसने भी 1.7 करोड़ रुपये की बात कही है, मुझे उतना भी नहीं मिला है. ये फिल्म मेरे लिए सबसे जरूरी थी क्योंकि फिल्म की कहानी नीरज वोरा ने लिखी है. मैंने हमेशा कहा है कि मैं कॉमेडी में प्रियदर्शन, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा से बहुत कुछ सीखा है. इन तीनों से मैंने अपनी जिंदगी से काफी कुछ सीखा है. इस फिल्म में नीरज वोरा का बहुत बड़ा हाथ था. ये कहानी उनकी थी. साथ में फिरोज नाडियाडवाला है, जिन्हें मैं 36 साल से जानता हूं. मैंने उसके साथ काफी स्ट्रगल किया है और आज भी स्ट्रगल ही कर रहा हूं. उसे इस इवेंट में बुलाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है.'

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में सितारों की भरमार

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की बात करें तो अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में कई स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, फरीदा जलाल, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी समेत कई सितारे काम करते दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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