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अक्षय कुमार की इस एक्ट्रेस से डरता था उनका बेटा, एक्टर के समझाने के बाद भी खौफ में कटे आरव के 6 साल

Akshay Kumar Son Was terrified of Actress: अक्षय कुमार ने बताया है कि उनका बेटा आरव उनकी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस से डरता था. एक्टर ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 14, 2026 6:09 PM IST

अक्षय कुमार की इस एक्ट्रेस से डरता था उनका बेटा, एक्टर के समझाने के बाद भी खौफ में कटे आरव के 6 साल
अक्षय कुमार का बेटा एक एक्ट्र्रेस से 6 साल तक डरता रहा.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक प्रमोशनल इवेंट में अपने बेटे आरव को लेकर दिलचस्प दिलचस्प किस्सा बताया है. अक्षय कुमार ने बताया है कि उनका बेटा एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) से काफी ज्यादा डर गया था और उन्होंने इसके पीछे का हैरान करने वाला कारण भी बताया. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या बताया है.

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विद्या बालन से डर गया था अक्षय कुमार का बेटा

एक्टर अक्षय कुमार ने बताया है, 'जब मेरे बेटे आरव ने पहली बार मेरी फिल्म भूल भुलैया देखी तो वो विद्या बालन से डर गया था. यहां तक कि वह 6 साल तक डरता रहा. जब भी वो हमारे घर आती थीं, वो उनसे मिलने से मना कर देता था, उनकी आंखों में नहीं देखता था. आरव को विद्या बालन में मंजुलिका नजर आती थी. मुझे उसे समझाना पड़ा है कि वो मंजलिका नहीं, विद्या हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं. लेकिन वो मानता नहीं था.' बताते चलें कि साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया' में विद्या बालन ने मंजुलिका का किरदार निभाया था. जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार का बेटा सिर्फ 5 साल का था.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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