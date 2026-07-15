Haiwaan First Look: चेहरे पर अंधेरा और आंखों में खौफ...रोंगटे खड़े कर देगा अक्षय और सैफ का हैवान लुक, रिलीज डेट से उठा पर्दा

Haiwaan Fisrt Poster Release: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' का पहला खौफनाक पोस्टर जारी हो गया. पोस्टर इतना डार्क और इंटेंस लुक वाला है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

'हैवान' का पहला पोस्टर रिलीज

Haiwaan First Poster Out: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. एक्टर अक्सर अपनी मूवी से जुड़ा कोई न कोई अपडेट शेयर कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने 'हैवान' (Haiwaan) का पहला दमदार पोस्टर शेयर कर दिया है. पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. वहीं, जैसे ही अक्षय कुमार और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की 'हैवान' का पहला पोस्टर और दोनों सिातरों का लुक जारी हुआ वैसे ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. डार्क थीम, रहस्यमयी अंदाज और Vengeance Sees Everything जैसी टैगलाइन साफ इशारा कर रही है कि, इस बार अक्षय बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं.

कैसा है अक्षय कुमार की Haiwaan का पोस्टर?

अक्षय कुमार ने 'हैवान' का पोस्टर (Haiwaan First Poster) अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. यह पोस्टर काफी डार्क थीम पर बना हुआ जिसमें अक्षय पाजी का चेहरा आधे अंधेरे में दिखाई दे रहा है. उन्होंने ब्लैक बीनी कैप पहन रखी है और आंखों की जगह बड़े लाल अक्षरों में 'HAIWAAN' लिखा हुआ है. चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन और लाल-हरे रंग का कॉन्ट्रास्ट पोस्टर को बेहद इंटेंस और थ्रिलिंग लुक दे रहा है. पहली नजर में ही यह साफ हो जाता है कि फिल्म का टोन डार्क, रहस्यमयी और बदले की कहानी पर आधारित हो सकता है.

टैगलाइन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

वहीं, पोस्टर पर लिखी टैगलाइन 'Vengeance Sees Everything' फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा देती है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि, कहानी में बदला, सस्पेंस और जबरदस्त एक्शन का तड़का देखने को मिल सकता है. वहीं इस पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने सैफ अली खान के लुक से भी पर्दा उठाया है.

कैसा है सैफ अली खान का लुक?

वहीं, 'हैवान' से सैफ अली खान के सामने आए पहले लुक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उनके चेहरे का इंटेंस एक्सप्रेशन और डार्क अवतार फिल्म के सस्पेंस और एक्शन से भरपूर होने की गवाही दे रहा है. 'Every Sense Is A Weapon' टैगलाइन के साथ रिलीज हुए इस पोस्टर में सैफ अली खान का खतरनाक अंदाज फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है.

कब रिलीज होगी Haiwaan?

पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'सब कुछ दिखता है, किसी को कुछ भी याद नहीं आता, हैवानियत अब नहीं रुकेगी!' इसके इसकी रिलीज डेट का खुलासा करते हुए लिखा है, '#Haiwaan 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी!' फिल्म की रिलीज डेट 11 सितंबर 2026 तय होने के बाद फैंस का इंतजार और बढ़ गया है. अब सभी की नजरें फिल्म के टीजर और ट्रेलर पर टिकी हैं. अगर पोस्टर की तरह ही फिल्म की कहानी भी दमदार निकली, तो 'हैवान' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो सकती है.

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फिर नए अवतार से धमाका करेंगे अक्षय कुमार?

गौरतलब है कि, अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में लगातार अपने कैरेक्टर और लुक के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में 'हैवान' का यह पहला पोस्टर उनके करियर की एक और अलग और इंटेंस फिल्म की ओर इशारा करता है. पोस्टर की सिनेमैटिक डिजाइन और कलर पैलेट भी दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…