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अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे Rajesh Sharma के लिए परेशान हुए Akshay Kumar, ट्वीट कर कही ये बात

Akshay Kumar: दिग्गज एक्टर राजेश शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने से फैंस ही नहीं बल्कि उनके दोस्त और एक्टर अक्षय कुमार भी टेंशन में आ गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 9, 2026 11:20 PM IST
अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे Rajesh Sharma के लिए परेशान हुए Akshay Kumar, ट्वीट कर कही ये बात

राजेश शर्मा की तबीयत को लेकर टेंशन में आए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Tweet For Friend Rajesh Sharma: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पर्दे पर जितने दमदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं, असल जिंदगी में वो उतने ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और अपने दोस्तों के लिए उतने ही फिक्रमंद रहते हैं. हाल ही में जब उनके बेहद करीबी दोस्त और को-स्टार राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) की तबीयत खराब हुई, तो वह खुद को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिख डाला. दरअसल, दिग्गज एक्टर राजेश शर्मा (Rajesh Sharma Health Update) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं.

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राजेश शर्मा की तबीयत को लेकर परेशान हुए Akshay Kumar

दरअसल, कथित तौर पर हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' के सेट पर राजेश शर्मा को किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई. इस खबर को सुनते ही अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की और अपने खास दोस्त के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा.

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Akshay Kumar ने पोस्ट में क्या लिखा?

अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने से मेरे प्यारे दोस्त राजेश की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर बेहद चिंतित हूं. उम्मीद है कि महादेव उन्हें जल्द से जल्द और पूरी तरह से ठीक होने का आशीर्वाद देंगे. जल्दी ठीक हो जा यार, अभी साथ बैठ के बहुत हंसना है.' आपको बता दें कि अक्षय कुमार और राजेश शर्मा ने एक साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'स्पेशल 26', 'लक्ष्मी', 'मिशन रानीगंज' और अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' शामिल हैं.

फैंस भी मांग रहे हैं सलामती की दुआ

अक्षय कुमार के इस ट्वीट के बाद फैंस भी राजेश शर्मा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'शायद उस कीड़े को नहीं पता था कि उसने किस लेजेंड को काटा है. राजेश सर, जल्दी ठीक हो जाइए. आपके चेहरे की वो मुस्कान जल्दी वापस आनी चाहिए.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'गेट वेल सून राजेश सर! 'एमएस धोनी' फिल्म की तरह आपने हमें सिनेमा और टीवी पर अनगिनत शानदार पल दिए हैं.' वहीं एक और फैन ने कहा, 'राजेश सर, महादेव आपको इस बीमारी से लड़ने की ताकत दें और आप पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करें.'

अब कैसी है Rajesh Sharma की तबीयत?

इस बीच राजेश शर्मा की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर उनके असिस्टेंट और मैनेजर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत में सच सामने रखा है. उन्होंने बताया, 'राजेश जी अब पहले से बेहतर हैं. सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी खबरें फैल गई हैं, लेकिन मैं 24 घंटे उनके साथ हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है. उनके पैर में थोड़ा इंफेक्शन जरूर है, लेकिन वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. मैंने कहीं पढ़ा कि इंफेक्शन उनके फेफड़ों तक पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल झूठ है. डॉक्टरों के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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