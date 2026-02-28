Bhooth Bangla: 'सरकटे भूत' से अक्षय कुमार ने पूछा ये सवाल, एक्टर का वीडियो वायरल...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की साल 2026 में पहली फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) होगी और ये 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और इसका पहला गाना भी आउट हो चुका है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'भूत बंगला' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच एक्टर ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को हैरान कर दिया है. अक्षय कुमार का ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है.
अक्षय कुमार के वीडियो पर आ रहे कमेंट
अक्षय कुमार ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह वह शख्स के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसका सिर नहीं है. अक्षय कुमार बिना सिर वाले इस शख्स से सवाल करते हैं, 'एक बात बता कि ये भूत होते हैं क्या?' बिना सर वाला शख्स कहता है, 'पता नहीं सर जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरी मां बोलती थी मेरा बाप भूत है. फिर मेरा बाप बोलता था कि मेरी मां भूतनी है लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं सर. ये सब अफवाह है सर, आप इन सब में विश्वास मत करो.' अक्षय कुमार ने इस वीडियो के साथ लिखा है, भाईसाहब से एक सवाल पूछ लिया, बिना सर-पैर की बातें करने लगे गए. भूत बंगला 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं. ' एक यूजर ने लिखा है, 'ये कौन सा भूत है.' एक यूजर ने लिखा है, 'बिना सर पैर वाली मूवी ना हो.'एक यूजर ने लिखा है, 'भूत बंगला में सरकटा.' एक यूजर ने लिखा है, 'अक्षय कुमार कुछ भी कर सकते हैं.'
Bhaisahab se ek sawal kya puchh liya, bina sar-pair ki baatein karne lag gaye ?#BhoothBangla in cinemas on 10th April 2026 ?#HorrorComedy #BhoothBanglaOn10thApril pic.twitter.com/YyafggAYLx
— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 28, 2026
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में
अक्षय कुमार के फैंस उनकी फिल्म 'भूत बंगला' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में एक बार उनकी जोड़ी डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ बनने जा रही है. अक्षय कुमार इस फिल्म के अलावा 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' जैसी मूवीज में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
