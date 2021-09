Akshay Kumar thanks his fans: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मां की तबीयत काफी खराब है। वो मुंबई के हीरनंदानी अस्पताल में भर्ती हैं। अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश निकल गए थे। जैसे ही उन्हें अपनी मां के बारे में जानकारी मिली, वो दौड़कर तुरंत भारत आ गए। इस समय वो अपनी मां के साथ ही हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। अक्षय कुमार के फैंस लगातार उनकी मां के लिए दुआएं मांग रहे हैं। Also Read - Salman Khan, Ajay Devgn और Akshay Kumar सहित, इन 30 सेलेब्स पर केस हुआ दर्ज, रेप विक्टिम के नाम का किया था खुलासा

अक्षय कुमार ने ऐसे सभी फैंस को शुक्रिया कहा है। बॉलीवुड के खिलाड़ी ने ट्विटर पर फैंस के लिए भावनात्मक ट्वीट किया है। अक्षय कुमार के ट्वीट के अनुसार, ‘लोग जिस तरह से मेरी मां के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मैं वो देखकर काफी भावुक हो गया हूं। यह मेरे लिए और मेरी मां के लिए काफी मुश्किल समय है। आप लोग जितनी दुआएं मांग सकते हैं, प्लीज मांगिए।’

Touched beyond words at your concern for my mom’s health. This is a very tough hour for me and my family. Every single prayer of yours would greatly help. ??

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 7, 2021