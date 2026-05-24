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Akshay Kumar दिखाएंगे एलियन की कहानी, जानें कब रिलीज होगी 'खिलाड़ी कुमार' की नई फिल्म 'समुक'?

Akshay Kumar Alien Action Film: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की नई फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. खिलाड़ी कुमार फैंस के लिए एलियन एक्शन फिल्म लेकर आने वाले हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 24, 2026 9:21 PM IST
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अक्षय कुमार की नई फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस बीच अक्षय कुमार के नई फिल्म को लेकर आए अपडेट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. दरअसल, अब खिलाड़ी एलियन एक्शन फिल्म में काम करते नजर आएंगे. एक्टर ने खुद इस बात को कन्फर्म किया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' (Samuk) में एलियन्स की कहानी दिखाई जाएगी. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर क्या अपडेट आया है.

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अक्षय कुमार ने फिल्म 'समुक' को लेकर कही ये बात

अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' को कनिश वर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं. वहीं, फिल्म को विपुल अमृतलास शाह प्रोड्यूस करने वाले हैं. मेकर्स का प्लान है कि ये फिल्म साल 2027 में रिलीज हो जाए. अक्षय कुमार ने फिल्म 'समुक' को कन्फर्म करते हुए कहा, 'मैंने ये फिल्म साइन की है. फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी मुझे बहुत बहुत रोचक लगी. एलियन थ्रिलर मेरे लिए और हमारे सिनेमा के लिए भी नया है.' डायरेक्टर कनिश वर्मा ने कहा, 'ये फिल्म मेरी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एलियन, प्रेडेटर जासी सर्वाइवल थ्रिल फिल्मों के शौक से बनी है. अक्षय सर के साथ ये सब जोड़ना मेरे लिए बुत खास अनुभव है. मैं हमेशा चाहता था कि एलियन सेट पर असली लगे. एलियन जैसी पुरानी फिल्मों में जो छूकर महसूस होने वाला डर था, वही मैं लाना चाहता हूं.'

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अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की बड़े लेवल पर हो रही तैयारी

अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' को लेकर बताया जा रहा है कि ये सिर्फ सीजीआई पर निर्भर नहीं होगी. इसमें प्रैक्टिकल चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा. फिल्म में एलियन के मॉडल को डिजाइन किया जाएगा ताकि कैमिरा पर वो अली वाली फील दे. फिल्म के लिए मेकर्स हॉलीवुड के लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों में काम कर चुके हैं. एलेक गिलिस और ल्यूक टंबर जैसे दिग्गजों को फिल्म 'समुक' से जोड़ा जा रहा है. अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिलहाल, एक्टर अगले महीने यानी जून में अपनी जबरदस्त कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लेकर आ रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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