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International Yoga Day 2026: अक्षय से मलाइका तक, इन सितारों ने योग करके फिट रहने के लिए किया इंस्पायर

Bollywood Stars International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बॉलीवड सितारों ने योग किया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 21, 2026 2:48 PM IST
International Yoga Day 2026: अक्षय से मलाइका तक, इन सितारों ने योग करके फिट रहने के लिए किया इंस्पायर

बॉलीवुड सितारों ने योग दिवस मनाया है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2026) 21 जून को मनाया जा रहा है. ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश खुद को फिट रखने के लिए योग करते हैं और बीते कई साल से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं. आम से लेकर खास लोग योग करत नजर आए. बात योग करने की हो और बॉलीवुड सितारे पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सितारे रोजाना योग करते हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखती रहती है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर अक्षय कुमार, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, निमरत कौर, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सितारों ने योग करते हुए अपने फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इससे पता चल रहा है कि वह योग को लेकर कितना सजग हैं और अपने तमाम चाहने वाले फैंस को फिट रहने के लिए इंस्पायर करते हैं.

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अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर योग किया है. अक्षय कुमार ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. एक्टर ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ योग किया है.

मलाइका अरोड़ा
मलाइका अरोड़ा अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वह योग करना और जिम जाना कभी मिस नहीं करती हैं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मलाइका अरोड़ा ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

निमरत कौर
एक्ट्रेस निमरत कौर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि निमरत कौर योग करती नजर आ रही हैं.

प्रज्ञा जैसवाल
साउथ से लेकर बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रज्ञा जैसवाल अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने योग करते हुए अपनी झलक फैंस को दिखाई है.

रिद्धिमा कपूर
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि रिद्धिमा कपूर को खुद को फिट रखने के लिए योग करती हैं.

शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी की फिटनेस को लेकर अक्सर बात होती रहती हैं. शिल्पा शेट्टी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुरुग्राम में एक इवेंट में हिस्सा लिया और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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भाग्यश्री
दिग्गज अभिनेत्री भाग्यश्री 57 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं हैं और इसके लिए वह योग का सहारा लेती हैं. भाग्यश्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक पोस्ट शेयर किया है.

रकुल प्रीत सिंह
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की काफी फिट रहती हैं और रेगुलर जिम और योग करती हैं. रकुल प्रीत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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