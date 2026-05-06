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केरलम का शेड्यूल खत्म होते ही अस्पताल क्यों पहुंचे अक्षय कुमार? सर्जरी के बाद डॉक्टर ने दी काम से दूर रहने की सलाह

Akshay Kumar इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों की पाइपलाइन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच खबर आई है कि, एक सर्जरी के बाद अब एक्टर कुछ समय काम से ब्रेक ले रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 6, 2026 9:06 PM IST
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'केरलम' की शूटिंग के बीच अस्पताल क्यों पहुंचे अक्षय कुमार?

Akshay Kumar इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के साथ-साथ अपनी कई अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग और उनकी रिलीज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिलहाल वो अनीस बज्मी की मूवी की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि, एक्टर को शूटिंग के बीच अस्पताल जाना पड़ा जहां उनकी सर्जरी हुई और डॉक्टरों ने उन्हें अभी काम से ब्रेक लेने की सलाह दी है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ गई की आखिर उनके चहेते सितारे को ऐसा क्या हुआ?

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Akshay Kumar को क्या हुआ?

हालांकि, घबराने जैसी कोई बात नहीं है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार (Akshay Kumar Health Update) ने 6 मई 2026, बुधवार की सुबह आंखों की एक छोटी सी सर्जरी करवाई है, जो विजन करेक्शन के लिए है. इस सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने अबी उन्हें कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी लेने की हिदायत दी है. ऐसे में एक्टर अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद कुछ दिन काम से ब्रेक लेंगे.

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'केरलम शेड्यूल खत्म हो गया है'

गौरतलब है कि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar Movie) इन दिनों अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'केरलम' की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने केरलम के शूटिंग शेड्यूल पूरे होने की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी. अक्षय ने एक्स पर फिल्म के सेट से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'केरलम शेड्यूल खत्म हो गया है. इससे अच्छा क्या हो सकता है जब आपको अच्छे लोगों के साथ खूबसूरत जगह पर जाना होता था. हमारे डायरेक्टर अनीस बज्मी को काफी प्यार जो कैमरे के पीछे रहकर सब कमाल कर रहे थे. इसके साथ ही मेरे को-स्टार्स विद्या बालन, राशि खन्ना, छोटा राजपाल और पूरे क्रू को ये काफी स्पेशल है.'

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इन फिल्मों में नजर आएंगे Akshay Kumar

आपको बता दें कि, अक्षय कुमार 'केरलम' के बाद कई और फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिसमें 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' और 'गोलमाल 5' जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा अक्षय मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' का भी हिस्सा होंगे. ये सभी फिल्में खिलाड़ी कुमार की पाइपलाइन में हैं और लगातार चर्चा में बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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