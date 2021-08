Neeraj Chopra ने जीता गोल्ड मेडल तो Twitter पर उड़ा Akshay Kumar का मजाक, शेयर हो रहे हैं गजब के मीम्स

Akshay Kumar trolled after Neeraj Chopra Olympic win: टोक्यो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने गोल्ड मेडल जीतकर देशवासियों का नाम रोशन कर दिया है। नीरज चोपड़ा को भालाफेंक प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। जैसे ही नीरज चोपड़ा के गले में गोल्ड मेडल पड़ा, वैसे ही देशवासियों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सितारे भी नीरज के जज्बे और मेहनत को सलाम कर रहे हैं। Also Read - Akshay Kumar के Marjaawaan गाने का पोस्टर निकला चोरी का, फैंस बोले 'बेशर्मी की हद...'

नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतते ही ट्विटर पर ट्वीट्स की झड़ी लग गई, जिनमें बधाई भरे संदेश थे। हालांकि इसके दूसरी तरफ कुछ अलग तरह के ट्वीट्स भी नजर आए, जिनमें अक्षय कुमार का मजाक उड़ाया जा रहा है।

असल में अक्षय कुमार पिछले कुछ सालों से बायोपिक और देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में करते नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अक्षय कुमार इस समय एक और बायोपिक साइन करने के ख्वाब देख रहे होंगे। लोग इंटरनेट पर जमकर अक्षय कुमार के ऊपर मीम शेयर कर रहे हैं, जिनमें उन्हें लालची भी बताया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा किए जा रहे ट्वीट नीचे देख सकते हैं: Also Read - रियल लाइफ में गंजे हैं ये 10 बॉलीवुड सितारे, नकली बालों के दम पर बरकरार है हुस्न, देखें PHOTOS

Congratulations to #NeerajChopra. Surely he got inspiration of Javelin-Throw from Bollywood actor Akshay Kumar. pic.twitter.com/rlRtsvwsQc — Lady Nisha (@Lady_nishaaa) August 7, 2021

When Akshay Kumar said "INKE HAATH MAIN SONE KA KATORA DEDO, PHIR BHI YEH BHEEK MAANGENGE" in Phir Hera Pheri, he was talking about those who are waiting for offline classes. — Nidhi Gaonkar (@nidhihihihi_) August 7, 2021

Leaked picture of akshay kumar from the sets of #NeerajChopra's biopic. . pic.twitter.com/5EMGxz6UKL — Kunal (@kunal_pune) August 7, 2021

Akshay Kumar may already have started with the script writing... https://t.co/wBIcWEW2ff pic.twitter.com/21Qr3wdHTS — Rashida (@bonafide_urban) August 7, 2021

अगर बात की जाए अक्षय कुमार के फिल्मी करियर की तो वो इन दिनों बेल बॉटम (Bell Bottom) के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अक्षय कुमार की बेल बॉटम में लारा दत्ता, वाणी कपूर और हुमा कुरैशी जैसी अदाकाराएं भी नजर आएंगी। फिल्म बेल बॉटम की कहानी एक रेस्क्यू मिशन पर आधारित है, जिसमें देश के कुछ जासूस मिलकर आतंकवादियों की कैद से आम लोगों को रिहा कराएंगे। अक्षय कुमार इस फिल्म में भारतीय जासूस की भूमिका में दिखाई देंगे। Also Read - Lara Dutta ने Ranbir-Alia की शादी पर लगाई पक्की मुहर, बोलीं ‘2021 में ही...’

फिल्म बेल बॉटम कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है, जिस कारण ट्रेड एक्सपर्ट इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेल बॉटम सिनेमाघरों में 50-70 करोड़ का कारोबार कर लेगी।