Welcome 4: विलेन्स की आर्मी, 4 देशों का म्यूजिक; चीन और दुबई से जुड़ेंगे तार; अक्षय कुमार की फिल्म के खुले ये राज!

Welcome 4 Update: अक्षय कुमार की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म 'वेलकम' की चौथी किस्त यानी 'वेलकम 4' पर काम होने की ऑफिशियल जानकारी सामने आ गई है. इसी के साथ मूवी के प्रोड्यूसर ने फिल्म से जुड़े कई और राजों से भी पर्दा उठा दिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 10, 2026 7:35 PM IST

Welcome 4: विलेन्स की आर्मी, 4 देशों का म्यूजिक; चीन और दुबई से जुड़ेंगे तार; अक्षय कुमार की फिल्म के खुले ये राज!
प्रोड्यूसर ने खोले 'वेलकम 4' के राज

Welcome 4 Update: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म 'वेलकम' (Welcome) के फैंस के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है. मशहूर प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला (Firoz Nadiadwala) ने कन्फर्म कर दिया है कि, इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त यानी 'वेलकम 4' (Welcome 4) पर काम शुरू हो चुका है. जहां, लोग अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं वहीं, इस बीच प्रोड्यूसर का 'वेलकम 4' की अपडेट (Welcome 4 Update) देना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. फिरोज ने सिर्फ फिल्म पर काम शुरू का ही नहीं बल्कि, मूवी से जुड़े कई और खुलासे किए हैं.

विदेशी म्यूजिक के साथ दिखेगा जबरदस्त एक्शन

जहां, अभी फैंस अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मेकर्स ने अगले चैप्टर की तैयारी भी तेज कर दी है. फिरोज नाडियाडवाला ने बताया कि, फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम काफी आगे बढ़ चुका है. इस दौरान प्रोड्यूसर ने मूवी के स्केल के बारे में बताया और हिंट देते हुए कहा कि, 'वेलकम 4' पहले से कहीं ज्यादा शानदार होगी. इस बार पिक्चर की खास बात इसका म्यूजिक होगा, जिसमें दुनिया भर से कलाकारों को जोड़ा जा रहा है. इसमें चीन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका के म्यूजिक का मेल देखने को मिलेगा.

प्रोड्यूसर ने आगे कहा, 'हम स्क्रिप्टिंग के आखिरी दौर में हैं. मैं इतना कह सकता हूं कि, इस बार म्यूजिक और एक्शन का लेवल बहुत बड़ा होगा. हम कई देशों के म्यूजिक को एक साथ लाने का प्लान कर रहे हैं.'

'वेलकम 4' में होगी विलेन्स की फौज

'वेलकम 4' की कहानी को लेकर फिरोज ने बताया कि, फिल्म में इस बार उदय भाई, मजनू भाई और डॉ. घुंघरू के सामने सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक से ज्यादा विलेन्स होंगे. फिरोज ने कहा, 'जब उदय भाई, मजनू भाई और डॉ. घुंघरू एक से ज्यादा डॉन्स के सामने आएंगे, तो पर्दे पर जो धमाका होगा वो 'रिक्टर स्केल पर 10' की तीव्रता जैसा होगा. हम किरदारों को ध्यान में रखकर ही सीन लिख रहे हैं.'

'वेलकम टू द जंगल' पर क्या बोले प्रोड्यूसर?

वहीं इस दौरान फिरोज नाडियाडवाला ने 'वेलकम' की तीसरी किस्त यानी 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर भी बात की. दरअसल, इन दिनों ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, कि मूवी की रिलीज में देरी होगी, लेकिन प्रोड्यूसर ने सभी अफवाहों पर लगाम लगा दी है. उन्होंने साफ किया कि, फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें कोई देरी नहीं है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस तीसरी किस्त में सितारों की एक बहुत बड़ी फौज नजर आने वाली है. गौरतलब है कि, 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की शुरुआत मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी के डायरेक्शन से हुई थी, जो आज एक 'कल्ट कॉमेडी' बन चुकी है. वहीं अब अक्षय कुमार की वापसी और चौथी फिल्म के ऐलान ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है.

वहीं अब उम्मीद है कि 'वेलकम 4' में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर (उदय भाई), अनिल कपूर (मजनू भाई) और परेश रावल (डॉ. घुंघरू) जैसे आपके पसंदीदा कलाकार एक साथ नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

