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Welcome To The Jungle की सक्सेस से गदगद हुए विंदु दारा सिंह, अक्षय कुमार को लेकर कह दी बड़ी बात; रखी फ्री टिकट की शर्त!- Exclusive

Welcome To The Jungle Vindu Dara Singh: अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता पर विंदु दारा सिंह ने 'बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की. एक्टर ने फिल्म और अक्षय कुमार के बारे में खुलकर बात की और एक अनोखे चैलेंज के साथ फ्री टिकट की शर्त भी रखी.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 27, 2026 2:28 PM IST
Welcome To The Jungle की सक्सेस से गदगद हुए विंदु दारा सिंह, अक्षय कुमार को लेकर कह दी बड़ी बात; रखी फ्री टिकट की शर्त!- Exclusive

'वेलकम टू द जंगल' की सक्सेस से गदगद हुए विंदु दारा सिंह

Exclusive with Vindu Dara Singh: इन दिनों थिएटर्स में लगी फिल्म अहमद खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) जमकर धमाल मचा रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर इस मल्टीस्टारर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म में नजर आए दिग्गज कलाकार विंदु दारा सिंह (Vindu Dara Singh) तो इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने 'जी मीडिया के बॉलीवुड लाइफ' से खास बातचीत की और फिल्म की सफलता, अक्षय कुमार की कड़ी मेहनत और थिएटर्स के माहौल को लेकर दिल खोलकर बात की. विंदु का साफ कहना है कि जो मजा बड़े पर्दे पर है, वो फोन या टीवी की छोटी स्क्रीन पर कभी नहीं मिल सकता!

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विलेन बनकर भी जीत लिया दिल

विंदु दारा सिंह (Vindu Dara Singh Movie) ने बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही उनके पास बधाइयों के फोन लगातार आ रहे हैं. उन्होंने एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर किरण कुमार जी (भाई जी) का मेरे पास फोन आया. उन्होंने मुझसे कहा कि 'पहली बार स्क्रीन पर ऐसा विलेन देखा है जिससे पब्लिक को प्यार हो जाता है!' विंदु ने आगे बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला भी उनके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि फिल्म देखने के बाद उन्होंने विंदु से कह दिया, 'मैं तुम्हारे बिना अब कभी कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा.' विंदु कहते हैं कि जब इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गजों से ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो दिल को बहुत खुशी और सुकून मिलता है.

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'अक्षय कुमार जैसा कोई नहीं कर सकता'

विंदु ने फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान और लीड एक्टर अक्षय कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने कहा, 'इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स हैं कि सबको स्क्रीन पर बराबर स्पेस देना और उनके साथ न्याय करना बहुत मुश्किल काम था. लेकिन डायरेक्टर अहमद भाई ने कमाल कर दिया. हैट्स ऑफ टू यू अहमद भाई, आपने 2 साल तक जो अपना खून-पसीना एक किया है, वो स्क्रीन पर दिख रहा है.' विंदु ने आगे अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए कहा, 'अक्षय की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है. जो काम उन्होंने इस फिल्म में करके दिखाया है, वो कोई और नहीं सकता था.'

विंदु की फैंस से खास अपील

विंदु दारा सिंह ने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि इतने बड़े बजट की फिल्में तभी कामयाब होती हैं जब लोग पायरेसी छोड़कर थिएटर्स का रुख करते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप हंसते-हंसते अपना स्ट्रेस भूलना चाहते हैं, तो इस वीकेंड अपनी पूरी फैमिली के साथ सिनेमाहॉल पहुंच जाओ. पॉपकॉर्न हाथ में लो और 'वेलकम टू द जंगल' का मजा लेकर अपना खून बढ़ाओ!'

उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव समेत इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं कि बिना पढ़े कोई भी सारे एक्टर्स का नाम नहीं ले सकता और अगर किसी ने बिना पढ़े पूरी स्टारकास्ट का नाम ले लिया, तो मेरी तरफ से उसे फिल्म की टिकट फ्री!'


आपको बता दें कि, अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये एक कॉमेडी-एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे दर्शको का भरपूर प्यार मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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