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100 करोड़ लेने वाले Akshay Kumar ने 'वेलकम 3' के लिए ली सिर्फ इतनी फीस? प्रोड्यूसर संग हुई इस सीक्रेट डील ने सबको चौंकाया!

Akshay Kumar Welcome 3 Fees: एक फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए तक फीस चार्ज करने वाले अक्षय कुमार ने 'वेलकम 3' के लिए आखिर क्यों 1.8 करोड़ रुपए बतौर फीस लिए? हालांकि, अब इसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने आई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 8, 2026 5:19 PM IST
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अक्षय कुमार ने क्यों ली इतनी कम फीस?

Welcome To The Jungle Akshay Kumar Fees: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पिछले काफी दिनों से अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जब से मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है, तभी से फैंस की एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर सातवें आसमान पर है और वो इसके थिएटर में रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब जब इसकी रिलीज में कुछ दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में अक्षय कुमार अपनी 'वेलकम 3' (Welcome 3) की फीस को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अपनी हर फिल्म के लिए करोड़ों की भारी-भरकम फीस वसूल करने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar Fees) ने इस मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म के लिए जो रकम साइन की है, उस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है.

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क्या है अक्षय कुमार की फीस?

खबरों के मुताबिक, अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' के लिए महज 1.8 करोड़ रुपए की फीस ली है. जहां इंडस्ट्री के ज्यादातर सितारे फिल्म बनने से पहले ही एडवांस पेमेंट लेते हैं, वहीं अक्षय कुमार अपनी फीस फिल्म की कमाई पर छोड़ देते हैं और ऐसा ही उन्होंने प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की फिल्म 'वेलमक टू द जंगल' के साथ भी किया है. लेकिन इस खबर के बाद ये सवाल उठता है कि, एक फिल्म के लोगों 100-150 करोड़ रुपए की फीस लेने वाले अक्षय ने 'वेलकम 3' के लिए सिर्फ 1.8 करोड़ रुपए ही क्यों चार्ज किए?

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प्रोड्यूसर संग हुई अक्षय की ये सीक्रेट डील

दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए सिर्फ 1.8 करोड़ रुपए बतौर इसलिए ली क्योंकि, उन्होंने फिल्म रिलीज के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेवेन्यू में हिस्सा मागा है. कहा जा रहा है कि, फिल्म रिलीज के बाद जो भी कमाई होगी उसका 72% IPR अक्षय कुमार को और 28% प्रोड्यूसर को मिलेगा. हालांकि, बताया जा रहा है कि, ये फैसला अक्षय ने प्रोड्यूसर के लिए लिया है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेकर्स फिल्म के बजट को लेकर दबाव में न रहे और फिल्म का बजट भी कम किया जा सके.

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

आपको बता दें कि, 'वेलकम टू द जगंल' अक्षय कुमार की साल 2007 में आई फिल्म 'वेलकम' का तीसरा पार्ट है. अब तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों को ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में अब इसके तीसरे पार्ट से मेकर्स और दर्शकों दोनों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, अब ये तो 26 जून 2026 को ही पता चल पाएगा जब 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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