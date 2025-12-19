ENG हिन्दी
  इस रियलिटी शो को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार, 60 देशों में मचा चुका है धूम, जारी हुआ पहला पोस्टर...

इस रियलिटी शो को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार, 60 देशों में मचा चुका है धूम, जारी हुआ पहला पोस्टर

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्मों के बाद अब अक्षय कुमार टीवी की दुनिया में एंट्री ले रहें हैं. अक्षय कुमार एक नया रियलिटी शो होस्ट करने वाले हैं, जो 60 देशों में देखा जाता है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: December 19, 2025 5:47 PM IST

इस रियलिटी शो को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार, 60 देशों में मचा चुका है धूम, जारी हुआ पहला पोस्टर

भारतीय टेलीविजन पर रियलिटी शो की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे महानायकों के बाद, अब बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार छोटे पर्दे पर अपनी जबरदस्त वापसी के लिए तैयार हैं. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने ऑफिशल तौर पर ऐलान कर दी है कि वे वर्ल्ड के सबसे बड़े गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) का इंडियन वर्जन लेकर आ रहे हैं, इस शो को अक्षय कुमार होस्ट करने वाले हैं. सोनी चैनल ने सोशल मीडिया पर इस शो का पहला पोस्टर और टीजर जारी किया है, जिसने फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. पोस्टर पर इस शो की उपलब्धियां भी बताई गईं हैं. इसपर लिखा है कि 8 एमी अवॉर्ड्स का विजेता और दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में सफल टेलीकास्ट हो रहा है.

इंडियन वर्जन में आएगा शो

वहीं आपको बता दें कि यह अमेरिका (USA) का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो है. अब यह ग्लोबल हिट शो भारतीय दर्शकों को भी एंटरटेन करने वाला है. अक्षय कुमार की एनर्जी और उनकी हाजिरजवाबी को देखते हुए मेकर्स का मानना है कि वे इस शो के लिए सबसे सटीक पसंद हैं. यह कोई साधारण गेम शो नहीं है. अमेरिका में 1975 से लगातार चल रहा यह शो दुनिया के सबसे पुराने और सफल फॉर्मेट्स में से एक है. अक्सर लोग इसकी तुलना 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) से करते हैं, लेकिन यह उससे काफी अलग है. जैसा कि नाम से साफ है, इसमें एक बड़ा पहिया (Wheel) होता है. कंटेस्टेंट इसे घुमाते हैं और यह जिस हिस्से पर रुकता है, वही उनकी विनिंग अमाउंट तय करता है.

KBC से अलग है ये शो

जहां केबीसी जहां पूरी तरह से सामान्य ज्ञान (General Knowledge) पर आधारित है, वहीं 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' आपकी भाषा और 'प्रेजेंस ऑफ माइंड' का टेस्ट लेता है. खिलाड़ियों को स्क्रीन पर दिख रहे शब्दों या मुहावरों के पहेलीनुमा पजल को हल करना होता है. इसमें जीतने के लिए केवल नॉलेज ही नहीं, बल्कि आपकी किस्मत पर आधारित है. हालांकि चैनल ने अभी 'टीजर' ही जारी किया है, लेकिन सटीक तारीख और समय का अभी तक नहीं बताया गया है. उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन के 'केबीसी' का सीजन खत्म होने के बाद यह शो उसकी प्राइम टाइम जगह लेगा. यह शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

