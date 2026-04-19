अक्षय कुमार हॉरर-कॉमेडी के साथ बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे धमाल, फिल्म में निभाएंगे विलेन का रोल...

'भूत बंगला' की सफलता के बीच अक्षय कुमार के विलेन अवतार की चर्चा तेज है. अक्षय जल्द ही एक खूंखार खलनायक बनेंगे और प्रियदर्शन की अगली फिल्म में भी अपना जलवा बिखेरेंगे. अक्षय के इन फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

अक्षय कुमार की 'हॉरर-कॉमेडी' फिल्म 'भूत बंगला' एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी कुमार ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स से फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. अब चर्चा केवल उनकी फिल्मों की नहीं, बल्कि उनके विलेन अवतार की हो रही है. अक्षय कुमार के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि वे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'स्त्री 3' में एक शक्तिशाली विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं.

'भूत बंगला' की कमाई

17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई यह हॉरर-कॉमेडी शानदार ओपनिंग ली. दर्शकों के बीच अक्षय कुमार की पुरानी वाली कॉमेडी को लेकर बहुत क्रेज है. फिल्म ने महज दो दिनों में अब तक 35 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, तब्बू, वामिका गब्बी ने शानदार एक्टिंग की है. इस फिल्म की शानदार कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

स्त्री 2 से मिला हिंट

साल 2024 की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' के पोस्ट-क्रेडिट सीन ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि अक्षय कुमार इस यूनिवर्स के अगले बड़े खतरे होने वाले हैं. वे सरकटा के वंशज के रूप में दिखाई देंगे, जिसके पास बहुत शक्तियां हैं. फिल्म में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी के सामने अक्षय कुमार विलेन बनकर खड़े रहने वाले हैं. हालांकि निर्माता दिनेश विजान ने अभी शूटिंग की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि 'स्त्री 3' बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है.

प्रियदर्शन के साथ की तैयारी

'भूत बंगला' की जबरदस्त सफलता ने यह साबित कर दिया है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी आज भी बॉक्स ऑफिस की गारंटी है. 'भूल भुलैया' और 'हेरा फेरी' जैसी कल्ट फिल्में देने के बाद, यह जोड़ी अब अपनी अगली फिल्म 'हैवान' पर काम कर रही है. फिल्म 'हैवान' भी एक हॉरर-कॉमेडी बताई जा रही है, जिसमें प्रियदर्शन का ह्यूमर और रोंगटे खड़े कर देने वाला डर होगा. फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है.

हॉरर-कॉमेडी के नए बादशाह बनेंगे अक्षय

लगातार फ्लॉप फिल्मों के दौर के बाद, अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी की ओर रुख किया है, लेकिन इस बार उसमें हॉरर का तड़का लगा है. 'भूत बंगला' से शुरू हुआ यह सफर 'स्त्री 3' और 'हैवान' तक जाएगा, जिससे यह साफ है कि अक्षय आने वाले समय में इस जॉनर के किंग बनने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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