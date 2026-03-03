ENG हिन्दी
  • Holi 2026: 'डर और नफरत का भूत', Akshay Kumar ने दिलचस्प अंदाज में दी होली की बधाई, पोस्ट ब...

Holi 2026: 'डर और नफरत का भूत', Akshay Kumar ने दिलचस्प अंदाज में दी होली की बधाई, पोस्ट बार-बार पढ़ने पर मजबूर फैंस

Akshay Kumar Holi Post: अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बंगला का प्रमोशन करते हुए होली की बधाई दी है. एक्टर ने खास अंदाज वाला होली पोस्ट किया है.

By: Kavita  |  Published: March 3, 2026 1:01 PM IST

Akshay Kumar Holi Post: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार एक बार फिर अपने फेवरेट जॉनर हॉरर प्लस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला से बॉक्स ऑफिस हिलाने आ रहे हैं. 10 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो रही है. अभिनेता इस फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं. इस बीच अब अक्षय कुमार ने होली पर एक पोस्ट शेयर किया है और अभिनेता का ये होली पोस्ट भी भूत बंगला से कनेक्टेड लग रहा है. इस पोस्ट में अभिनेता ने भूत प्रेत की बातें लिखते हुए होली की बधाई फैंस को दी है. आइए आपको वो पोस्ट दिखाते हैं.

अक्षय कुमार ने फैंस को दी होली की बधाई

बॉलीवुड में होली का त्योहार काफी खास होता है और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी काफी होली खेलते हैं. ऐसे में अभिनेता ने होली से एक दिन पहले अपने फैंस को बधाई दे दी है. 4 अप्रैल को होली खेली जाएगी, लेकिन आज यानी मंगलवार को अभिनेता ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने होली की मजेदार अंदाज में फैंस को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'इस होली, डर और नफ़रत का भूत भगाइए. खुशियों और अपनों के साथ जीवन को रंगीन बनाइए. आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं. हैप्पी होली.' इसके साथ ही एक्टर ने स्टार का इमोजी भी लगाया है.

अक्षय कुमार ने शेयर किया फिल्म से जुड़ा जीआईएफ

इस मौके पर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बंगला से जुड़ा एक सीन का जीआईएफ भी शेयर किया है, जो काफी मजेदार है. इस क्लिप में अक्षय अचानक ही किसी के चेहरे पर भस्म लगा देते हैं और ये शख्स भूत की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है. इस तरह अभिनेता इसका भूत उतारते हैं.

कब रिलीज होगी भूत बंगला

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म फिल्म भूत बंगला की बात करें तो इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ परेश रावल, तब्बू. वामीका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशू यू सेनगुप्ता, मनोज जोशी और राजपाल यादव समेत कई कलाकार है. फिल्म सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को रिलीज होगी. इस फिल्म के गाने के सुनकर फैंस को भूल भुलैया की याद आ गई थी. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि अक्षय भूल भुलैया वाला अंदाज ही फिर दिखाने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
