Akshay Kumar की 'Bell Bottom' से डरकर पीछे हटे 'Fast & Furious 9' के मेकर्स, इस दिन रिलीज करने का लिया फैसला

Fast & Furious 9's Release has been postponed: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी अपकमिंग फिल्म 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) की रिलीज को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों से लगातार रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि 'बेल बॉटम' के साथ इस साल रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्मों में से एक 'फास्ट एंड फ्यूरियस 9' (Fast & Furious 9) भी 19 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ऐसे में अब वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाल दी है।

पिछले महीने जब ज्यादातर राज्यों में सिनेमाघर नहीं खुले थे, तो वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने जहां भी संभव हो अपनी फिल्मों को रिलीज करना शुरू करने का फैसला किया था। जैसे ही दिल्ली खुली, तो मेकर्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को रिलीज करने के लिए 19 अगस्त का दिन चुना लेकिन अब रिपोर्ट्स में सामने आया है कि फिल्म को टाल दिया गया है।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की रिलीज टाल दी गई है। फिल्म अब सीधे 3 सितंबर को रिलीज होगी। एक ट्रेड सोर्स ने पोर्टल को बताया, 'यह एक अच्छी कॉल है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में थिएटर 50% क्षमता पर चल रहे हैं। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। दो बड़े बजट की फिल्मों का क्लैश होना सही फैसला नहीं होता। सिंगल स्क्रीन थिएटर काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें केवल एक ही फिल्म चलानी पड़ सकती थी।'

अक्षय कुमार की 'बेल बॉटम' में वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता जैसी कई कलाकार मौजूद हैं। ये फिल्म 19 अगस्त के दिन सोलो रिलीज होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर फास्ट एंड फ्यूरियस 9 अगले महीने यानी 3 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी।