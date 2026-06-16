'मेरे साथ सोने से कर दिया था मना', एक्टर ने किया खुलासा, बोला- निगेटिव रोल देख खौफ में आ गई थी वाइफ

Actor Talks About His Role: एक पॉपुलर एक्टर ने खुलासा किया है कि उसकी पत्नी उससे इतना डर गई थी कि उसके साथ में सोने से मना कर दिया था. इस डर के पीछे का कारण उसका खतरनाक विलेन का रोल था.

एक्टर ने दिलचस्प किस्सा बताया है.

एंटरटेनमेंट इडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अक्षय ओबेरॉय (Akshay Oberoi) फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आते हैं. उनकी जबरदस्त अदाकारी लोगों का ध्यान खींचते हैं. अक्षय ओबेरॉय हीरो के साथ ही विलेन के रोल भी करते हैं. उनकी पाइपलाइन में कई मूवीज हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल, अक्षय ओबेरॉय का एक लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने बताया है कि एक वेब सीरीज में उनके विलेन के रोल को देखकर उनकी पत्नी काफी ज्यादा डर गई थी. यहां तक कि उनके साथ बेड शेयर करने से मना कर दिया था. आइए जानते हैं कि अक्षय ओबेरॉय का ये किस्सा क्या है.

अक्षय ओबेरॉय ने वेब सीरीज 'फ्लैश' में किया विलेन का रोल

एक्टर अक्षय ओबेरॉय ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ बात करते हुए अपने जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया है. उन्होंने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के बारे में बात करते हुए कहा, 'वो मेरे पसंदीदा हैं. वह और उनकी पत्नी ममता आनंद इस इंडस्ट्री में मेरे लिए गार्जियन एंजल की तरह हैं. हमने साथ में फ्लैश नाम का एक शो किया था. इसमें मेरे साथ स्वरा भास्कर नजर आई थीं. इस शो में मेरा विलेन का रोल था और ये मेरे किरदारों में से एक था.' अक्षय ओबेरॉय से कहा गया ये शो काफी अच्छा लेकिन कभी-कभी इसे देखना कठिन होता है. इस पर एक्टर ने कहा, 'हां, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं ठहराता. इस शो को देखने के देखने के बाद मेरी पत्नी ने कई सप्ताह तक मेरे साथ एक बिस्तर पर सोने से मना कर दिया था. इसके देखना सच में मुश्किल है. लेकिन ये बहुत अच्छा शो था. बहुत से लोगों ने इसे कभी नहीं देखा.'

सिद्धार्थ आनंद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं अक्षय ओबेरॉय

अक्षय ओबेरॉय ने सिद्धार्थ आनंद के प्रोजेक्ट 'फ्लैश' के अलावा उनकी फिल्म 'फाइटर' में काम किया था. अक्षय ओबेरॉय ने बताया, 'मुझे फाइटर ऑफर हुई लेकिन ये कैरेक्टर काफी अलग था.' उन्होंने आगे कहा, 'ये बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने मुझे फिल्म किंग में वापस लिया. शाहरुख खान तो हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं.' एक्टर ने बताया है, 'जैसे ही ममता आनंद का मुझे फोन आया और वह कुछ बोलतीं, इससे पहले ही मैंने पूछ लिया कि मुझे कहां पहुंचना है? मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता. मैं पैसे या रोल के बारे में बात नहीं करना चाहता. अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं जिंदगी भर उनके लिए मौजूद रहूंगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.