'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' का क्यों घूम गया था दिमाग? मुकेश छाबड़ा से अक्षय खन्ना ने कहा था- 'पागल हो गए...'

फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा होने जा रहा है. ये फिल्म जबरदस्त कमाई करते हुए 800 करोड़ रुपये के कलेक्शन के पास पहुंच गई है. आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में एक्टिंग और कहानी की तारीफ हो रही है, वहीं इसकी कास्टिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की कास्टिंग पर आदित्य धर के रिएक्शन के बारे में बताया है.
मुकेश छाबड़ा ने बताई 'धुरंधर' की कास्टिंग की कहानी
मुकेश छाबड़ा ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में फिल्म 'धुरंधर' की कास्टिंग को लेकर बताया है. उन्होंने कहा, 'जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो मेरे मन में आया कि अरे यार मुकेश तू गया. तेरी जिंदगी का एक और साल गया. मैं आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट को 3 महीने में निपटा देता हूं लेकिन ये वाला बहुत लंबा था. फिल्म में पहले से ही रणवीर सिंह की कास्टिंग हो चुकी थी. मैं उस समय प्रोजेक्ट से जुड़ा, जब किसी बड़े स्टार को फिल्म में लाना कठिन साबित हुआ. चाहे वो दानिश पंडोर है, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना थे या आर माधवन, यहां तक कि सबसे छोटे-छोटे रोल के लिए बहुत सोच समझकर कास्टिंग की गई. इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि सभी की भाषा से लेकर लुक तक सही हो और किरदार में सच्चाई झलके. ये काम काफी चुनौती वाला था लेकिन मेरे लिए वो मौका था जब मैं दुनिया दिखा सकता था मैं क्या-क्या कर सकता हूं. मेरे दिमाग में फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई बड़े आइडिया थे और मैं अक्षय खन्ना कास्ट करना चाहते थे. लेकिन आदित्य धर को मेरी बात विश्वास नहीं हो रहा था. लेकिन मैंने कहा कि अक्षय ये फिल्म जरूर करेंगे.'
मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना से बातचीत का किया खुलासा
मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना से बातचीत को लेकर बताया, 'मैंने तक तक छावा नहीं देखी थी लेकिन फिर मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने पहले मुझे डांटा कि पागल हो गए क्या? मैंने उन्हें ऑफिस आने के कहा लेकिन वह बोले मैं मुंबई नहीं रहता. फिर वो बिना टीम के अकेले आदित्य धर के ऑफिस आए. उन्होंने कई घंटे स्क्रिप्ट सुनी, लगातार स्मोक करते रहे और जब हमने स्क्रिप्ट खत्म की तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा मजा आएगा. अक्षय बहुत चुनकर काम करते हैं लेकिन बज उन्होंने स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा तो फैसला कर लिया और उन्होंने मुझे फोन किया और बोले चलो करते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
