रहमान डकैत के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे अक्षय खन्ना, तीन बड़े स्टार्स को ऑफर की गई थी Dhurandhar...

Mukesh Chhabra Approached Other Actors: कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुलासा किया है कि रहमान डकैत के रोल के लिए अक्षय खन्ना से पहले दूसरे एक्टर्स को अप्रोच किया था. आइए जानते हैं कि इन स्टार्स ने क्या कहा था.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' सिनेमाघरों में लगी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रही है. इस फिल्म का पहला पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बीते साल 2025 के दिसंबर में आई थी और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान रहमान डकैत (Rehman Dakait) के रोल में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने खींचा था. उनकी जबरदस्त अदाकारी इतनी पसंद की गई कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आज भी चर्चा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल के लिए अक्षय खन्ना पहली पसंद नहीं थे. फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) ने खुलासा किया है कि अक्षय खन्ना से तीन एक्टर्स को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने रहमान डकैत का रोल करने से मना कर दिया था.

मुकेश छाबड़ा ने फिल्म 'धुरंधर' की कास्टिंग पर की बात

मुकेश छाबड़ा ने 'बॉलीवुड हंगामा' को इंटरव्यू देते हुए कहा, 'रहमान डकैत के रोल के लिए अक्षय खन्ना के पास जाने से पहले तीन एक्टर्स को अप्रोच किया गया था. साउथ के एक एक्टर थे और बॉलीवुड के दो एक्टर थे. मैं उनका नाम नहीं बता सकता. लेकिन ये जरूर बता सकता है कि उन्होने ऑफर को रिजेक्ट किया और बहुत अजीब तर्क दिए. एक ने कहा था कि इस फिल्म में तो कई एक्टर्स हैं. दूसरे ने कहा था कि ये तो रणवीर सिंह की फिल्म है. उन तीन एक्टर्स के बाद हमारे दिमाग में अक्षय खन्ना का नाम आया था.' मुकेश छाबड़ा ने फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की कास्टिंग को लेकर कहा, 'जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहानी सुनी और बोले ये बहुत शानदार स्क्रिप्ट है. उन्होंने एक दिन में हां कर दी थी. अक्षय खन्ना अपने दिल से फैसले लेते हैं. वह उन कुछ एक्टर्स में से एक हैं, जिनके फैसले आसपास मौजूद लोगों की राय से नहीं होते हैं. वह बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और हर किरदार में जान लगा देते हैं.'

फिल्म अक्षय खन्ना के साथ नजर आए ये सितारे

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना समेत कई बड़े सितारे नजर आए थे. सभी स्टार्स ने अपने किरदार के साथ न्याय किया और फैंस का दिल जीत लिया, वहीं, पाकिस्तान के ल्यारी शहर पर बेस्ड फिल्म की कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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